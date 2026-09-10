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Хуснуллин: регионы заинтересованы в развитии горизонтальных связей с Китаем

Хуснуллин: регионы заинтересованы в развитии горизонтальных связей с Китаем - 10.09.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин: регионы заинтересованы в развитии горизонтальных связей с Китаем

Российские регионы заинтересованы в развитии горизонтальных связей с Китаем, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:08+0300

2026-09-10T13:08+0300

2026-09-10T13:08+0300

россия

китай

марат хуснуллин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российские регионы заинтересованы в развитии горизонтальных связей с Китаем, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг в Национальном центре "Россия" проходит VII Российско-Китайский форум предпринимателей. Хуснуллин выступил на пленарном заседании. "Отношения должны строиться на нескольких уровнях, как на высоком государственном уровне, на уровне наших государств, наших крупных госкомпаний, на уровне регионов, что очень важно. И сегодня, придя на это мероприятие, я вижу в зале губернаторов, вижу делегации наших регионов, которые очень заинтересованы в развитии горизонтальных связей. Мы считаем, что это очень важное направление развития", - сказал Хуснуллин в ходе выступления. Многие губернаторы российских регионов уделяют этому направлению большое внимание, отметил вице-премьер.

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россия, китай, марат хуснуллин