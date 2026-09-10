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В Нижегородской области создадут российско-индийский центр ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В Нижегородской области создадут российско-индийский центр ИИ
В Нижегородской области создадут российско-индийский центр ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Нижегородской области создадут российско-индийский центр ИИ
Российско-индийский центр компетенций в области искусственного интеллекта будет создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:36+0300
2026-09-10T15:40+0300
технологии
россия
индия
нижегородская область
руссофт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - ПРАЙМ. Российско-индийский центр компетенций в области искусственного интеллекта будет создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на выставке "Иннопром-2026" в Нью-Дели. "Наша задача – вывод российских решений в области ИИ на рынок Индии, проведение пилотных испытаний, локализация разработок и формирование совместных коммерческих проектов. Помимо ИИ, в качестве технологического контура российско-индийского Центра компетенций заявлены аппаратные решения и операционные системы. Отбор цифровых решений, предназначенных для трансфера в Индию, уже ведется", – цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова. Как отметил президент Ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, подписание соглашения по созданию симметричных "регуляторных песочниц" в области ИИ в Индии и России является "первым кирпичиком формирования коллективного мирового технологического лидера в лице стран Мира Большинства или Глобального Юга". "Общий рынок ИИ-приложений, новая модель ведения бизнеса, основанная на трансфере технологий при сохранении технологического суверенитета, общее техническое и нормативное регулирование – вот так будет создан новый мир, который победит в цифровой конкуренции", – приводятся в сообщении слова Макарова. Генеральный директор Индо-российского технологического хаба "Иннопрактика" Дебджит Чакраборти назвал создание современного центра передовых ИИ-технологий в Индии важной вехой в миссии по объединению передового опыта российской инженерной школы с инновационным потенциалом Индии. По его словам, благодаря прямому сотрудничеству с правительством Нижегородской области этот центр станет мощным катализатором совместной разработки суверенных и безопасных решений на основе ИИ, а также современных киберфизических систем. Как отметили в пресс-службе правительства нижегородской области, Индия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров региона. По итогам 2025 года она вошла в топ-10 зарубежных направлений для нижегородских экспортеров. Страна активно развивает промышленность, инфраструктуру и внедряет современные технологии. "Мы выделяем четыре основных вектора совместной работы с индийскими коллегами: партнерство в сфере образования, в тестировании разработок, в поддержке стартапов с учетом индийской политики технологической самостоятельности, а также в развитии доверенной цифровой инфраструктуры. Вместе мы будем готовить экспериментальные площадки для тестирования решений, а также организовывать взаимные стажировки и обмен опытом для преподавателей и исследователей", – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, россия, индия, нижегородская область, руссофт
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нижегородская область, Руссофт
15:36 10.09.2026 (обновлено: 15:40 10.09.2026)
 
В Нижегородской области создадут российско-индийский центр ИИ

В Нижегородской области создадут российско-индийский центр компетенций в области ИИ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - ПРАЙМ. Российско-индийский центр компетенций в области искусственного интеллекта будет создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на выставке "Иннопром-2026" в Нью-Дели.
"Наша задача – вывод российских решений в области ИИ на рынок Индии, проведение пилотных испытаний, локализация разработок и формирование совместных коммерческих проектов. Помимо ИИ, в качестве технологического контура российско-индийского Центра компетенций заявлены аппаратные решения и операционные системы. Отбор цифровых решений, предназначенных для трансфера в Индию, уже ведется", – цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
Как отметил президент Ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, подписание соглашения по созданию симметричных "регуляторных песочниц" в области ИИ в Индии и России является "первым кирпичиком формирования коллективного мирового технологического лидера в лице стран Мира Большинства или Глобального Юга".
"Общий рынок ИИ-приложений, новая модель ведения бизнеса, основанная на трансфере технологий при сохранении технологического суверенитета, общее техническое и нормативное регулирование – вот так будет создан новый мир, который победит в цифровой конкуренции", – приводятся в сообщении слова Макарова.
Генеральный директор Индо-российского технологического хаба "Иннопрактика" Дебджит Чакраборти назвал создание современного центра передовых ИИ-технологий в Индии важной вехой в миссии по объединению передового опыта российской инженерной школы с инновационным потенциалом Индии. По его словам, благодаря прямому сотрудничеству с правительством Нижегородской области этот центр станет мощным катализатором совместной разработки суверенных и безопасных решений на основе ИИ, а также современных киберфизических систем.
Как отметили в пресс-службе правительства нижегородской области, Индия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров региона. По итогам 2025 года она вошла в топ-10 зарубежных направлений для нижегородских экспортеров. Страна активно развивает промышленность, инфраструктуру и внедряет современные технологии.
"Мы выделяем четыре основных вектора совместной работы с индийскими коллегами: партнерство в сфере образования, в тестировании разработок, в поддержке стартапов с учетом индийской политики технологической самостоятельности, а также в развитии доверенной цифровой инфраструктуры. Вместе мы будем готовить экспериментальные площадки для тестирования решений, а также организовывать взаимные стажировки и обмен опытом для преподавателей и исследователей", – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
ТехнологииРОССИЯИНДИЯНижегородская областьРуссофт
 
 
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