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Импорт СПГ из России в августе снизился на 37%

Импорт СПГ из России в августе снизился на 37% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Импорт СПГ из России в августе снизился на 37%

Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в августе снизился на 37% по сравнению с августом прошлого года, составив 682 миллиона... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:32+0300

2026-09-10T13:32+0300

2026-09-10T13:32+0300

россия

ближний восток

катар

ормузский пролив

ес

qatarenergy

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в августе снизился на 37% по сравнению с августом прошлого года, составив 682 миллиона кубометров, в то время как импорт из стран Ближнего Востока четвертый месяц подряд на нуле, свидетельствуют данные аналитической компании Bruegel, которые изучило РИА Новости. Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. После этого они несколько снизились, но продолжали держаться на высоком уровне относительно прошлых лет, несмотря на то, что ЕС приступил к поэтапному отказу от поставок газа из России. В июле поставки СПГ перешли к резкому снижению, а по итогам августа составили 682 миллиона кубометров, снизившись на 36,8%. Импорт Евросоюзом СПГ из России в январе-августе составил 15,364 миллиарда кубометров, увеличившись на 10,7% в годовом выражении. Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в августе были нулевыми четвертый месяц подряд на фоне приостановки производства в Катаре и продления периода действия форс-мажора до начала ноября 2026 года на поставки энергетической компанией QatarEnergy, а также на фоне перекрытия Ормузского пролива. В январе-августе поставки упали в 2,5 раза, до 2,601 миллиарда кубометров. Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в августе составил 7,731 миллиарда кубометров, показав рост на 13,5%, а в январе-августе - 57,809 миллиарда кубометров, увеличившись на 0,6%. Поставки из стран Африки в августе составили 1,071 миллиарда кубометров, что незначительно выше, чем в августе прошлого года - на 1,1%, в январе-августе - понизились на 34,4%, до 9,413 миллиарда кубометров.

ближний восток

катар

ормузский пролив

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россия, ближний восток, катар, ормузский пролив, ес, qatarenergy