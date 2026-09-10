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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,98%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,98% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,98%
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,98%, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:24+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,98%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,98%, до 2308,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 3,16%, до 850,09 пункта, долларовый РТС - на 3,32%, до 862,31 пункта. Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,98%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,98%, до 2308,93 пункта
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,98%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,98%, до 2308,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 3,16%, до 850,09 пункта, долларовый РТС - на 3,32%, до 862,31 пункта.
Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню.