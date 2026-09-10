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Алиханов: Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на рынке Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Алиханов: Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на рынке Индии
Алиханов: Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на рынке Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов: Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на рынке Индии
Региональный российский самолет Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на индийском рынке, при этом с точки зрения поставок российский рынок... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
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бизнес
индия
антон алиханов
минпромторг
оак
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Региональный российский самолет Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на индийском рынке, при этом с точки зрения поставок российский рынок останется приоритетным, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия". "Индийский рынок огромный и с учетом того, как они собираются развивать свою сеть аэропортов и внутренние перевозки, для нас крайне важно, чтобы мы на этом рынке присутствовали. Российский рынок в приоритете с точки зрения поставки новых машин, несомненно. Но эффект масштаба, к которому все промышленные предприятия стремятся, мы можем достичь в том числе благодаря рынку Индии. И я уверен, что поставщики комплектующих, оборудования будут иметь это в виду при формировании цен. Поэтому наша задача, конечно же, быть конкурентоспособными по цене", - сказал министр. Он подчеркнул, что технические характеристики российского самолета Ил-114-300 лучше, чем у франко-итальянского ATR-72 по некоторым параметрам. Ранее в четверг Минпромторг РФ сообщил, что ОАК подписала с местными авиакомпаниями соглашения о поставке 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Также планируется заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 лайнеров в интересах индийской Air Kerala. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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россия, бизнес, индия, антон алиханов, минпромторг, оак
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ОАК
15:43 10.09.2026
 
Алиханов: Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на рынке Индии

Алиханов: Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на индийском рынке

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Региональный российский самолет Ил-114-300 должен быть конкурентоспособным по цене на индийском рынке, при этом с точки зрения поставок российский рынок останется приоритетным, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
"Индийский рынок огромный и с учетом того, как они собираются развивать свою сеть аэропортов и внутренние перевозки, для нас крайне важно, чтобы мы на этом рынке присутствовали. Российский рынок в приоритете с точки зрения поставки новых машин, несомненно. Но эффект масштаба, к которому все промышленные предприятия стремятся, мы можем достичь в том числе благодаря рынку Индии. И я уверен, что поставщики комплектующих, оборудования будут иметь это в виду при формировании цен. Поэтому наша задача, конечно же, быть конкурентоспособными по цене", - сказал министр.
Он подчеркнул, что технические характеристики российского самолета Ил-114-300 лучше, чем у франко-итальянского ATR-72 по некоторым параметрам.
Ранее в четверг Минпромторг РФ сообщил, что ОАК подписала с местными авиакомпаниями соглашения о поставке 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Также планируется заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 лайнеров в интересах индийской Air Kerala.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
РОССИЯБизнесИНДИЯАнтон АлихановМинпромторгОАК
 
 
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