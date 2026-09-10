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Главной темой переговоров с Индией стали редкоземельные металлы

Главной темой переговоров с Индией стали редкоземельные металлы - 10.09.2026, ПРАЙМ

Главной темой переговоров с Индией стали редкоземельные металлы

Совместные проекты с Индией в области редкоземельных металлов стали главной темой переговоров министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:01+0300

2026-09-10T16:01+0300

2026-09-10T16:01+0300

промышленность

россия

индия

антон алиханов

минпромторг

росатом

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Совместные проекты с Индией в области редкоземельных металлов стали главной темой переговоров министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. Ранее министр встретился в Нью-Дели с министром горнорудной и угольной промышленности Индии Гангапурамом Кишаном Редди. "Главной темой наших переговоров были совместные проекты в области редкоземельных металлов. Это был главный фокус. У нас есть достаточно сейчас такая хорошая коммуникация между коллегами из "Росатома", их дочкой "Гиредмет", с их индийскими партнерами", - сказал министр в рамках форума "Иннопром. Индия". Алиханов подчеркнул, что индийские коллеги готовы к разным формам сотрудничества, рассматривая как вхождение в капитал, так и ряд обязательств готовы брать на себя. "Поэтому мы надеемся, что в рамках Недели горнорудной промышленности, которая у них будет проходить в ноябре, они нас пригласили официально, мы, может быть, уже сможем выйти на подписание каких-то предварительных меморандумов по этому сотрудничеству", - добавил министр. Кроме того, Россия и Индия обсудили вопросы цифровизации и управления в горнорудной промышленности. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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промышленность, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, росатом