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Владелец "Мирамистина" попросил Верховный суд отменить обеспечительные меры

Владелец "Мирамистина" попросил Верховный суд отменить обеспечительные меры - 10.09.2026, ПРАЙМ

Владелец "Мирамистина" попросил Верховный суд отменить обеспечительные меры

Владеющая правами на антисептики "Мирамистин" и "Окомистин" компания "Инфамед" просит Верховный суд РФ пересмотреть отказ нижестоящих инстанций отменить... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:03+0300

2026-09-10T19:03+0300

2026-09-10T19:29+0300

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общество

московская область

верховный суд

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Владеющая правами на антисептики "Мирамистин" и "Окомистин" компания "Инфамед" просит Верховный суд РФ пересмотреть отказ нижестоящих инстанций отменить обеспечительные меры в виде запрета нынешнему основному владельцу "Инфамеда" с долей в 99,9% Виталию Николаеву распоряжаться правами на эти антисептики, а также своей долей в компании. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба ООО "Инфамед" поступила в высшую судебную инстанцию 4 сентября, решений по ней пока не принято. Обеспечительные меры были приняты арбитражным судом Московской области в марте 2025 года в деле по иску Оксаны и Павла Хейфицев, которые оспаривают продажу бывшей единоличной собственницей ООО "Инфамед" Ириной Хугаевой в январе 2025 года 99,9% компании ее тогдашнему гендиректору Николаеву. Дело по существу пока не рассмотрено, разбирательство проходит в закрытом режиме. В параллельном процессе суды трех инстанций подтвердили законность договора, по которому Хугаева до сделки с Николаевым, в декабре 2024 года, продала 50%-ную долю в компании Оксане Хейфиц. Представлявший интересы "Инфамеда" адвокат Рубен Маркарьян ранее заявил РИА Новости, что компания является лишь владельцем регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, а самим выпуском не занимается, и их производству и продаже ничего не угрожает. В ЕГРЮЛ собственником 99,9% ООО "Инфамед" указан Николаев. Доля в 0,01% у Хугаевой, она же является сейчас гендиректором.

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бизнес, россия, общество , московская область, верховный суд