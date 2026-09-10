https://1prime.ru/20260910/inflyatsiya-873190463.html
ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2027 год
ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2027 год - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2027 год
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания сохранил ожидания по инфляции в еврозоне на текущий год, при этом повысив прогноз на... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:32+0300
2026-09-10T15:32+0300
2026-09-10T15:32+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания сохранил ожидания по инфляции в еврозоне на текущий год, при этом повысив прогноз на будущий год, следует из доклада регулятора. Так, в 2026 году прогноз роста потребительских цен ожидается, как и в июне, на уровне 3%. В 2027 году центробанк ожидает инфляцию в 2,5%, в то время как ранее прогноз составлял 2,3%. На 2028 год прогноз по инфляции в странах европейского валютного блока был также повышен - до 2,1% с предыдущего уровня в 2%.
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финансы, инфляция, ецб, мировая экономика
Экономика, Финансы, инфляция, ЕЦБ, Мировая экономика
ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2027 год
ЕЦБ сохранил прогноз по инфляции в еврозоне на 2026 год и повысил на 2027 год
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания сохранил ожидания по инфляции в еврозоне на текущий год, при этом повысив прогноз на будущий год, следует из доклада регулятора.
Так, в 2026 году прогноз роста потребительских цен ожидается, как и в июне, на уровне 3%. В 2027 году центробанк ожидает инфляцию в 2,5%, в то время как ранее прогноз составлял 2,3%.
На 2028 год прогноз по инфляции в странах европейского валютного блока был также повышен - до 2,1% с предыдущего уровня в 2%.