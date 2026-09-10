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В Хабаровском крае задержали иностранца, похитившего золото и серебро

В Хабаровском крае задержали иностранца, похитившего золото и серебро - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Хабаровском крае задержали иностранца, похитившего золото и серебро

Сотрудники УМВД и ФСБ задержали иностранца, похитившего золото и серебро на 4,2 миллиона рублей, во время работы бригадиром на руднике в Хабаровском крае,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T05:05+0300

2026-09-10T05:05+0300

2026-09-10T05:05+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Сотрудники УМВД и ФСБ задержали иностранца, похитившего золото и серебро на 4,2 миллиона рублей, во время работы бригадиром на руднике в Хабаровском крае, сообщает УМВД по Хабаровскому краю. "Сотрудники … УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю задержали иностранного гражданина, подозреваемого в хищении золота и серебра с золотодобывающего предприятия. По данным экспертизы, изъято свыше 400 граммов золота и около 13 граммов серебра - рыночная стоимость похищенного превышает 4,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что 47‑летний бригадир предприятия систематически крал золотосодержащий концентрат на этапе промывки и прятал похищенное, а после попытался вывезти его за пределы предприятия. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 (хищение в особо крупном размере) и части 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

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общество , россия, хабаровский край, умвд, фсб, мвд