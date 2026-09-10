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"Яндекс" вложил в привлечение ИИ-тренеров около 3,5 миллиарда рублей

"Яндекс" вложил в привлечение ИИ-тренеров около 3,5 миллиарда рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" вложил в привлечение ИИ-тренеров около 3,5 миллиарда рублей

Инвестиции "Яндекса" в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиарда рублей - на 1,5 миллиарда больше, чем в 2025 году, рассказали РИА Новости в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:45+0300

2026-09-10T14:45+0300

2026-09-10T14:47+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Инвестиции "Яндекса" в привлечение ИИ-тренеров в этом году выросли до 3,5 миллиарда рублей - на 1,5 миллиарда больше, чем в 2025 году, рассказали РИА Новости в "Яндексе". "В этом году "Яндекс" планирует набрать в полтора раза больше ИИ-тренеров, чем за предыдущие три года. Ожидается, что к концу года их будет 2500. В 2026 году компания потратила на ИИ-тренеров около 3,5 миллиарда рублей, в 2025 году — 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. Среди тренеров будут специалисты по медицине, праву, математике, химии, биологии, разработке программного обеспечения, педагогике и переводу, добавили в компании. Отмечается, что общая сумма инвестиций составила 6,5 миллиарда рублей. Так, увеличение затрат на ИИ-тренеров связано с изменениями, произошедшими в обучении моделей. В компании добавили, что сейчас качество ответов нейросетей растет прежде всего тогда, когда их проверяет и корректирует специалист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, яндекс