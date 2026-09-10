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Объем инвестиций в экономику Ленинградской области за полгода вырос на 12%

Объем инвестиций в экономику Ленинградской области за полгода вырос на 12% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Объем инвестиций в экономику Ленинградской области за полгода вырос на 12%

Объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области в первом полугодии 2026 года вырос на 12%, до 827 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:00+0300

2026-09-10T19:00+0300

2026-09-10T19:27+0300

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области в первом полугодии 2026 года вырос на 12%, до 827 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В первом полугодии объем инвестиций вырос еще на 12,3% - до 827 миллиардов рублей. На сопровождении Агентства экономического развития - 304 активных проекта на 7 триллионов рублей", - написал он в своем канале на платформе "Макс". Губернатор сообщил, что по итогам 2026 года власти ожидают "нового рекорда - более 1,7 триллиона рублей вложений в основной капитал". Он отметил, что в четверг в восьмой раз состоялся Балтийский региональный инвестиционный форум, где собралиcь ведущие эксперты в сфере экономики, представители научного сообщества. "Экономика региона сталкивается с серьезными вызовами. Несмотря на рост совокупного объема инвестиций, мы наблюдаем сокращение числа запускаемых проектов… Свою роль играет и необходимость обеспечивать безопасность объектов. Это забирает ресурс, который мог бы пойти на развитие. Но даже в этих условиях мы держим позиции. Ленинградская область - первая в стране по инвестициям в промышленное строительство… И вторая - по объему частных инвестиций во всех отраслях", - сообщил Дрозденко.

ленинградская область

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россия, ленинградская область