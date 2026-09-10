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Россия и Иран подтвердили настрой на развитие коридора "Север-Юг"
Россия и Иран подтвердили настрой на развитие коридора "Север-Юг" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Иран подтвердили настрой на развитие коридора "Север-Юг"
Москва и Тегеран подтвердили настрой на реализацию инфраструктурных проектов в регионе Южного Кавказа, в первую очередь применительно к развитию коридора... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:28+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Москва и Тегеран подтвердили настрой на реализацию инфраструктурных проектов в регионе Южного Кавказа, в первую очередь применительно к развитию коридора "Север-Юг", сообщили в МИД РФ.По сообщению на сайте МИД, в четверг прошла встреча заместителя главы министерства Михаила Галузина с замглавы МИД Ирана Мехди Собхани. Они обсудили международные и региональные дела с акцентом на положение на Южном Кавказе."Подтвержден настрой обеих сторон на реализацию совместных инфраструктурных проектов в регионе, в первую очередь связанных с развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в сообщении о встрече.МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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РОССИЯ, МОСКВА, Тегеран, ИРАН, МИД
Россия и Иран подтвердили настрой на развитие коридора "Север-Юг"
МИД: Москва и Тегеран подтвердили настрой на инфраструктурные проекты на юге Кавказа
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Москва и Тегеран подтвердили настрой на реализацию инфраструктурных проектов в регионе Южного Кавказа, в первую очередь применительно к развитию коридора "Север-Юг", сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, в четверг прошла встреча заместителя главы министерства Михаила Галузина с замглавы МИД Ирана Мехди Собхани. Они обсудили международные и региональные дела с акцентом на положение на Южном Кавказе.
"Подтвержден настрой обеих сторон на реализацию совместных инфраструктурных проектов в регионе, в первую очередь связанных с развитием международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в сообщении о встрече.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).