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Глава BIS: бум ИИ несет новые риски для финансовой стабильности

Глава BIS: бум ИИ несет новые риски для финансовой стабильности - 10.09.2026, ПРАЙМ

Глава BIS: бум ИИ несет новые риски для финансовой стабильности

Быстрый рост искусственного интеллекта создает новые риски для финансовой стабильности, заявил глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:55+0300

2026-09-10T11:55+0300

2026-09-10T11:55+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Быстрый рост искусственного интеллекта создает новые риски для финансовой стабильности, заявил глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос, пишет Reuters. По его словам, расходы на сопутствующую инфраструктуру уже достигли масштабов, достаточных для влияния на глобальные экономические условия. Для центральных банков ИИ не меняет мандаты денежно-кредитной политики, но делает экономику труднее интерпретируемой, затрагивая одновременно спрос, предложение и финансовые рынки.BIS оценивает, что пять крупнейших технологических компаний мира инвестируют более 1 триллиона долларов в ИИ в 2025–2026 годах, а отраслевые прогнозы предполагают рост глобальных вложений с примерно 500 миллиардов долларов сейчас до 4 триллионов к 2030 году. "Обещание ИИ реально", — сказал Эрнандес де Кос на конференции, организованной центральным банком Индии. Он предупредил, что долгосрочный эффект будет зависеть от политических решений, инвестиций в навыки и инфраструктуру, а также от того, насколько широко распределены выгоды.Глава BIS отметил, что бум все чаще финансируется за счет долгов и частного кредита, а не корпоративных доходов, что заслуживает тщательной проверки, поскольку значительная часть финансирования остается "непрозрачной и взаимосвязанной". Высокие оценки, концентрация рынка и непрозрачные структуры могут создать уязвимости, если корпоративная прибыль не оправдает ожиданий. "Я не говорю, что именно к этому должен привести бум ИИ. Но масштаб и скорость нынешнего инвестиционного бума, а также вес ожидаемой коммерческой доходности заслуживают определенной осторожности", — сказал он, проводя параллели с эпохой расширения железных дорог и бумом доткомов.ИИ также меняет глобальные торговые потоки. Экономики, тесно связанные с цепочкой поставок технологий, включая Южную Корею, Сингапур, Малайзию и Тайвань, выиграли от более высоких экспортных цен на чипы и оборудование. Эрнандес де Кос указал на доказательства того, что генеративный ИИ может значительно повысить производительность: исследования показывают рост от 10% до 65% в конкретных задачах, особенно в программировании, консалтинге и профессиональном письме. Однако более широкий вопрос — насколько эти улучшения приведут к росту производительности в экономике в целом. Текущие оценки показывают, что ИИ может увеличить общий факторный рост производительности примерно на полпроцента в год, в зависимости от темпов внедрения и эффективности перераспределения труда и капитала.Ожидается, что развитые экономики получат выгоду в первую очередь благодаря более широким секторам услуг и большей готовности к внедрению ИИ. Развивающиеся экономики сталкиваются с более разнообразными перспективами, хотя у Индии есть "реальная возможность" сократить разрыв, чему способствует цифровая государственная инфраструктура. При этом ИИ может заменить рутинные когнитивные задачи: потери рабочих мест пока ограничены, но появляются в сфере обслуживания клиентов, программировании и административных должностях, что делает переквалификацию все более важной.Эрнандес де Кос подчеркнул, что высокие оценки, концентрация рынка и непрозрачные структуры финансирования могут создать уязвимости, если корпоративная прибыль не оправдает ожиданий. Он сравнил текущий бум с прошлыми инвестиционными волнами, такими как расширение железных дорог и доткомы, отметив, что масштаб и скорость нынешних вложений требуют осторожности. В BIS также отметили, что ИИ может способствовать росту производительности, но его влияние на экономику будет зависеть от того, насколько эффективно страны адаптируют политику, инвестиции и переквалификацию кадров.

индия

южная корея

сингапур

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финансы, банки, индия, южная корея, сингапур, reuters, ии, развитие ии, регулирование ии