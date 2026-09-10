https://1prime.ru/20260910/jandeks-873175461.html

"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников

"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников - 10.09.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников

"Яндекс" принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез": эксперты подготовили для россиян урок по распознанию кибермошенников,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:21+0300

2026-09-10T10:21+0300

2026-09-10T10:25+0300

технологии

россия

яндекс

минцифры

минпросвещения

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873175461.jpg?1789025142

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез": эксперты подготовили для россиян урок по распознанию кибермошенников, рассказали в компании. "Яндекс" во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез". Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн-урок для школьников о том, как вовремя распознать правдоподобный обман, чтобы не попасться на уловки кибермошенников. Урок предназначен для детей от 6 лет и старше, но подойдет и взрослым - например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности", - говорится в сообщении. Там отметили, что формат урока - короткий мультфильм. В нем на примере главного героя - рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль - школьники узнают, как мошенникам удается придумывать правдоподобные "легенды", какие сценарии они используют, чтобы вызвать доверие жертвы, и как обезопасить себя от возможных угроз. В компании добавили, то видеоряд сопровождают тифлокомментарии - короткие описания того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим и слабовидящим пользователям не упустить ничего важного. К мультфильму прилагаются методические материалы для учителей - презентация с интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также примерный сценарий занятия. В конце занятия для школьников предусмотрен тест, который поможет проверить и закрепить полученные знания. "Цифровой ликбез" - всероссийский просветительский проект, организованный АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры и Минпросвещения. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, яндекс, минцифры, минпросвещения