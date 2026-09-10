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"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников - 10.09.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников
"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников - 10.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников
"Яндекс" принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез": эксперты подготовили для россиян урок по распознанию кибермошенников,... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T10:21+0300
2026-09-10T10:25+0300
технологии
россия
яндекс
минцифры
минпросвещения
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез": эксперты подготовили для россиян урок по распознанию кибермошенников, рассказали в компании. "Яндекс" во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез". Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн-урок для школьников о том, как вовремя распознать правдоподобный обман, чтобы не попасться на уловки кибермошенников. Урок предназначен для детей от 6 лет и старше, но подойдет и взрослым - например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности", - говорится в сообщении. Там отметили, что формат урока - короткий мультфильм. В нем на примере главного героя - рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль - школьники узнают, как мошенникам удается придумывать правдоподобные "легенды", какие сценарии они используют, чтобы вызвать доверие жертвы, и как обезопасить себя от возможных угроз. В компании добавили, то видеоряд сопровождают тифлокомментарии - короткие описания того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим и слабовидящим пользователям не упустить ничего важного. К мультфильму прилагаются методические материалы для учителей - презентация с интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также примерный сценарий занятия. В конце занятия для школьников предусмотрен тест, который поможет проверить и закрепить полученные знания. "Цифровой ликбез" - всероссийский просветительский проект, организованный АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры и Минпросвещения. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности.
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192
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технологии, россия, яндекс, минцифры, минпросвещения
Технологии, РОССИЯ, Яндекс, Минцифры, Минпросвещения
10:21 10.09.2026 (обновлено: 10:25 10.09.2026)
 
"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников

"Яндекс" подготовил для россиян урок по распознанию кибермошенников

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез": эксперты подготовили для россиян урок по распознанию кибермошенников, рассказали в компании.
"Яндекс" во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез". Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн-урок для школьников о том, как вовремя распознать правдоподобный обман, чтобы не попасться на уловки кибермошенников. Урок предназначен для детей от 6 лет и старше, но подойдет и взрослым - например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности", - говорится в сообщении.
Там отметили, что формат урока - короткий мультфильм. В нем на примере главного героя - рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль - школьники узнают, как мошенникам удается придумывать правдоподобные "легенды", какие сценарии они используют, чтобы вызвать доверие жертвы, и как обезопасить себя от возможных угроз.
В компании добавили, то видеоряд сопровождают тифлокомментарии - короткие описания того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим и слабовидящим пользователям не упустить ничего важного.
К мультфильму прилагаются методические материалы для учителей - презентация с интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также примерный сценарий занятия. В конце занятия для школьников предусмотрен тест, который поможет проверить и закрепить полученные знания.
"Цифровой ликбез" - всероссийский просветительский проект, организованный АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры и Минпросвещения. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности.
 
ТехнологииРОССИЯЯндексМинцифрыМинпросвещения
 
 
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