https://1prime.ru/20260910/kahetie-873175705.html

В Кахетии начался сбор урожая винограда

В Кахетии начался сбор урожая винограда - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Кахетии начался сбор урожая винограда

В Кахетии начался ртвели - сбор урожая винограда, первые работы стартовали в муниципалитете Дедоплисцкаро в этом регионе на востоке Грузии, сообщает... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:45+0300

2026-09-10T10:45+0300

2026-09-10T10:45+0300

сельское хозяйство

грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — ПРАЙМ. В Кахетии начался ртвели - сбор урожая винограда, первые работы стартовали в муниципалитете Дедоплисцкаро в этом регионе на востоке Грузии, сообщает национальное агентство вина. "Сбор урожая винограда в Кахетии, по традиции, начался с муниципалитета Дедоплисцкаро. На начальном этапе винодельческие предприятия уже переработали около 2,7 тысячи тонн винограда. Сбор урожая в других муниципалитетах региона будет начинаться поэтапно, по мере достижения виноградом необходимой степени зрелости", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в координационном штабе сбора урожая зарегистрированы около 230 винодельческих компаний. Отмечается, что прогнозируемый объем урожая в Кахетии в этом году составляет около 320 тысяч тонн. Ртвели — это традиционный грузинский сезон сбора винограда, который ежегодно проходит осенью, прежде всего в Кахетии. Это важное для Грузии сельскохозяйственное и культурное событие. Обычно ртвели начинается в сентябре и продолжается до октября, в зависимости от региона, сорта винограда и степени его зрелости.

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сельское хозяйство, грузия