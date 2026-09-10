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В Кахетии начался сбор урожая винограда
В Кахетии начался сбор урожая винограда - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Кахетии начался сбор урожая винограда
В Кахетии начался ртвели - сбор урожая винограда, первые работы стартовали в муниципалитете Дедоплисцкаро в этом регионе на востоке Грузии, сообщает... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T10:45+0300
2026-09-10T10:45+0300
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сельское хозяйство
грузия
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ТБИЛИСИ, 10 сен — ПРАЙМ. В Кахетии начался ртвели - сбор урожая винограда, первые работы стартовали в муниципалитете Дедоплисцкаро в этом регионе на востоке Грузии, сообщает национальное агентство вина.
"Сбор урожая винограда в Кахетии, по традиции, начался с муниципалитета Дедоплисцкаро. На начальном этапе винодельческие предприятия уже переработали около 2,7 тысячи тонн винограда. Сбор урожая в других муниципалитетах региона будет начинаться поэтапно, по мере достижения виноградом необходимой степени зрелости", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в координационном штабе сбора урожая зарегистрированы около 230 винодельческих компаний. Отмечается, что прогнозируемый объем урожая в Кахетии в этом году составляет около 320 тысяч тонн.
Ртвели — это традиционный грузинский сезон сбора винограда, который ежегодно проходит осенью, прежде всего в Кахетии. Это важное для Грузии сельскохозяйственное и культурное событие. Обычно ртвели начинается в сентябре и продолжается до октября, в зависимости от региона, сорта винограда и степени его зрелости.
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сельское хозяйство, грузия
Сельское хозяйство, ГРУЗИЯ
В Кахетии начался сбор урожая винограда
В Кахетии начался сбор урожая винограда
ТБИЛИСИ, 10 сен — ПРАЙМ. В Кахетии начался ртвели - сбор урожая винограда, первые работы стартовали в муниципалитете Дедоплисцкаро в этом регионе на востоке Грузии, сообщает национальное агентство вина.
"Сбор урожая винограда в Кахетии, по традиции, начался с муниципалитета Дедоплисцкаро. На начальном этапе винодельческие предприятия уже переработали около 2,7 тысячи тонн винограда. Сбор урожая в других муниципалитетах региона будет начинаться поэтапно, по мере достижения виноградом необходимой степени зрелости", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в координационном штабе сбора урожая зарегистрированы около 230 винодельческих компаний. Отмечается, что прогнозируемый объем урожая в Кахетии в этом году составляет около 320 тысяч тонн.
Ртвели — это традиционный грузинский сезон сбора винограда, который ежегодно проходит осенью, прежде всего в Кахетии. Это важное для Грузии сельскохозяйственное и культурное событие. Обычно ртвели начинается в сентябре и продолжается до октября, в зависимости от региона, сорта винограда и степени его зрелости.