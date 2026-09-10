Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/kamchatka-873169590.html
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства - 10.09.2026, ПРАЙМ
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:40+0300
2026-09-10T00:40+0300
бизнес
россия
камчатка
камчатский край
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873169590.jpg?1788990014
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на Камчатке, заявил в интервью РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Главный, наиболее успешный инструмент, который сейчас работает, — это ограничение вывоза икры в личном багаже пассажиров", - сказал Солодов. По его словам, мера дала наибольший эффект с точки зрения ограничения добычи браконьерской рыбы на Камчатке. Губернатор добавил, что работа по усилению ответственности, контроля и неизбежности наказания ведется в регионе на постоянной основе. Данный эксперимент стартовал на Камчатке в ноябре 2022 года. Позже аналогичные правила распространили на Хабаровский край и Чукотку. Срок их действия - до 1 августа 2027 года. Запрет касается перевозок самолетом лососевой икры без фабричной упаковки и маркировки. Один пассажир может бесплатно и без проверки документов взять с собой в багаж или ручную кладь максимум 10 кг такой икры.
камчатка
камчатский край
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, камчатка, камчатский край, хабаровский край
Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Камчатский край, Хабаровский край
00:40 10.09.2026
 
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства

Солодов: ограничение вывоза икры стало самой успешной мерой по снижению браконьерства

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на Камчатке, заявил в интервью РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Главный, наиболее успешный инструмент, который сейчас работает, — это ограничение вывоза икры в личном багаже пассажиров", - сказал Солодов.
По его словам, мера дала наибольший эффект с точки зрения ограничения добычи браконьерской рыбы на Камчатке.
Губернатор добавил, что работа по усилению ответственности, контроля и неизбежности наказания ведется в регионе на постоянной основе.
Данный эксперимент стартовал на Камчатке в ноябре 2022 года. Позже аналогичные правила распространили на Хабаровский край и Чукотку. Срок их действия - до 1 августа 2027 года. Запрет касается перевозок самолетом лососевой икры без фабричной упаковки и маркировки. Один пассажир может бесплатно и без проверки документов взять с собой в багаж или ручную кладь максимум 10 кг такой икры.
 
БизнесРОССИЯКАМЧАТКАКамчатский крайХабаровский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала