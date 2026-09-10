https://1prime.ru/20260910/kamchatka-873169590.html
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства - 10.09.2026, ПРАЙМ
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:40+0300
2026-09-10T00:40+0300
2026-09-10T00:40+0300
бизнес
россия
камчатка
камчатский край
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873169590.jpg?1788990014
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на Камчатке, заявил в интервью РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Главный, наиболее успешный инструмент, который сейчас работает, — это ограничение вывоза икры в личном багаже пассажиров", - сказал Солодов.
По его словам, мера дала наибольший эффект с точки зрения ограничения добычи браконьерской рыбы на Камчатке.
Губернатор добавил, что работа по усилению ответственности, контроля и неизбежности наказания ведется в регионе на постоянной основе.
Данный эксперимент стартовал на Камчатке в ноябре 2022 года. Позже аналогичные правила распространили на Хабаровский край и Чукотку. Срок их действия - до 1 августа 2027 года. Запрет касается перевозок самолетом лососевой икры без фабричной упаковки и маркировки. Один пассажир может бесплатно и без проверки документов взять с собой в багаж или ручную кладь максимум 10 кг такой икры.
камчатка
камчатский край
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, камчатка, камчатский край, хабаровский край
Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Камчатский край, Хабаровский край
На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства
Солодов: ограничение вывоза икры стало самой успешной мерой по снижению браконьерства
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на Камчатке, заявил в интервью РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Главный, наиболее успешный инструмент, который сейчас работает, — это ограничение вывоза икры в личном багаже пассажиров", - сказал Солодов.
По его словам, мера дала наибольший эффект с точки зрения ограничения добычи браконьерской рыбы на Камчатке.
Губернатор добавил, что работа по усилению ответственности, контроля и неизбежности наказания ведется в регионе на постоянной основе.
Данный эксперимент стартовал на Камчатке в ноябре 2022 года. Позже аналогичные правила распространили на Хабаровский край и Чукотку. Срок их действия - до 1 августа 2027 года. Запрет касается перевозок самолетом лососевой икры без фабричной упаковки и маркировки. Один пассажир может бесплатно и без проверки документов взять с собой в багаж или ручную кладь максимум 10 кг такой икры.