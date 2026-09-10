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На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства

На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства - 10.09.2026, ПРАЙМ

На Камчатке назвали самую успешную меру по снижению браконьерства

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:40+0300

2026-09-10T00:40+0300

2026-09-10T00:40+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Ограничение вывоза икры в личном багаже авиапассажиров стало наиболее успешной мерой по снижению браконьерского промысла на Камчатке, заявил в интервью РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Главный, наиболее успешный инструмент, который сейчас работает, — это ограничение вывоза икры в личном багаже пассажиров", - сказал Солодов. По его словам, мера дала наибольший эффект с точки зрения ограничения добычи браконьерской рыбы на Камчатке. Губернатор добавил, что работа по усилению ответственности, контроля и неизбежности наказания ведется в регионе на постоянной основе. Данный эксперимент стартовал на Камчатке в ноябре 2022 года. Позже аналогичные правила распространили на Хабаровский край и Чукотку. Срок их действия - до 1 августа 2027 года. Запрет касается перевозок самолетом лососевой икры без фабричной упаковки и маркировки. Один пассажир может бесплатно и без проверки документов взять с собой в багаж или ручную кладь максимум 10 кг такой икры.

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