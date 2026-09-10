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На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской

На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской - 10.09.2026, ПРАЙМ

На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) понизила цветовой код авиационной опасности вулкана... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T02:04+0300

2026-09-10T02:04+0300

2026-09-10T02:04+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) понизила цветовой код авиационной опасности вулкана Ключевской с оранжевого до желтого, при этом умеренное извержение исполина продолжается, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Умеренное эксплозивное извержение вулкана с лавовыми фонтанами в кратере (стромболианская активность) продолжается. Опасность для местных авиалиний сохраняется", - говорится в сообщении KVERT в Telegram-канале. По данным ученых, последние взрывные выбросы пепла на высоту до семи километров над уровнем моря наблюдались 30 августа. Спутниковые снимки фиксируют термальную аномалию на вулкане все это время. Пепловых облаков в настоящее время не образуется. Снижение кода авиационной опасности означает, что угроза для международных полетов уменьшилась, однако для местных авиалиний опасность сохраняется. Высота Ключевского составляет 4750 метров над уровнем моря, это самый высокий вулкан Евразии. Восхождение на его вершину относится к категории повышенной сложности. Региональное управление МЧС России рекомендует не приближаться к вулкану.

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общество , евразия, мчс