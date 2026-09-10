Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/kamchatka-873170156.html
На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской
На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской - 10.09.2026, ПРАЙМ
На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) понизила цветовой код авиационной опасности вулкана... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T02:04+0300
2026-09-10T02:04+0300
общество
евразия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873170156.jpg?1788995072
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) понизила цветовой код авиационной опасности вулкана Ключевской с оранжевого до желтого, при этом умеренное извержение исполина продолжается, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Умеренное эксплозивное извержение вулкана с лавовыми фонтанами в кратере (стромболианская активность) продолжается. Опасность для местных авиалиний сохраняется", - говорится в сообщении KVERT в Telegram-канале. По данным ученых, последние взрывные выбросы пепла на высоту до семи километров над уровнем моря наблюдались 30 августа. Спутниковые снимки фиксируют термальную аномалию на вулкане все это время. Пепловых облаков в настоящее время не образуется. Снижение кода авиационной опасности означает, что угроза для международных полетов уменьшилась, однако для местных авиалиний опасность сохраняется. Высота Ключевского составляет 4750 метров над уровнем моря, это самый высокий вулкан Евразии. Восхождение на его вершину относится к категории повышенной сложности. Региональное управление МЧС России рекомендует не приближаться к вулкану.
евразия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , евразия, мчс
Общество , ЕВРАЗИЯ, МЧС
02:04 10.09.2026
 
На Камчатке понизили код авиационной опасности вулкана Ключевской

Группа реагирования на вулкан Ключевской понизила цветовой код авиационной опасности

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) понизила цветовой код авиационной опасности вулкана Ключевской с оранжевого до желтого, при этом умеренное извержение исполина продолжается, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Умеренное эксплозивное извержение вулкана с лавовыми фонтанами в кратере (стромболианская активность) продолжается. Опасность для местных авиалиний сохраняется", - говорится в сообщении KVERT в Telegram-канале.
По данным ученых, последние взрывные выбросы пепла на высоту до семи километров над уровнем моря наблюдались 30 августа. Спутниковые снимки фиксируют термальную аномалию на вулкане все это время. Пепловых облаков в настоящее время не образуется. Снижение кода авиационной опасности означает, что угроза для международных полетов уменьшилась, однако для местных авиалиний опасность сохраняется.
Высота Ключевского составляет 4750 метров над уровнем моря, это самый высокий вулкан Евразии. Восхождение на его вершину относится к категории повышенной сложности. Региональное управление МЧС России рекомендует не приближаться к вулкану.
 
ОбществоЕВРАЗИЯМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала