https://1prime.ru/20260910/kasperskij-873206355.html

Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег

Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег - 10.09.2026, ПРАЙМ

Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег

Мошенники стали использовать высокий спрос на новые модели iPhone: они рассылают письма от лица магазинов и платежных систем, чтобы выманивать у пользователей... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:07+0300

2026-09-10T21:07+0300

2026-09-10T21:21+0300

технологии

лаборатория касперского

apple

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873206355.jpg?1789064500

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать высокий спрос на новые модели iPhone: они рассылают письма от лица магазинов и платежных систем, чтобы выманивать у пользователей личные данные и деньги, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Злоумышленники эксплуатируют высокий спрос на новые модели iPhone. Под разными предлогами они массово рассылают мошеннические электронные письма от имени якобы официальных платежных систем и магазинов, чтобы выманивать у пользователей из разных стран мира личные данные и денежные средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты компании обнаружили также фейковые письма на английском языке с подтверждением предзаказа от официального магазина Apple Store. В них сообщается, что пользователь якобы уже оформил предзаказ iPhone 18 и провел платеж в криптовалюте на сумму более тысячи долларов. Так, чтобы разобраться с "ошибочной" транзакцией, в письме пользователям предлагается позвонить по номеру "поддержки Apple". Однако если это сделать, мошенники в ходе звонка, вероятно, могут попытаться заполучить доступ к данным от различных сервисов, банковской карте пользователя или убедить его выполнить какие-либо действия. Также были выявлены письма от имени службы безопасности международной платежной системы. В них сообщалось, что сервер якобы обнаружил несанкционированный вход в аккаунт с неизвестного устройства с запросом на перевод более 900 долларов - за предзаказ Apple iPhone 18 Pro. "Чтобы отменить покупку, пользователю предлагалось позвонить по номеру телефона службы поддержки, который на самом деле также принадлежал мошенникам", - уточнили в компании. Там добавили, что были зафиксированы подозрительные рассылки, в которых предлагалось забронировать желаемую расцветку iPhone 18 Pro еще до презентации с обещанием доставить желаемый смартфон в день старта продаж. "Если пользователь перейдет по ссылке из подобного письма, он рискует стать жертвой мошенничества", - предупредили эксперты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лаборатория касперского, apple