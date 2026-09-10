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Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег
Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег
Мошенники стали использовать высокий спрос на новые модели iPhone: они рассылают письма от лица магазинов и платежных систем, чтобы выманивать у пользователей... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:07+0300
2026-09-10T21:21+0300
технологии
лаборатория касперского
apple
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать высокий спрос на новые модели iPhone: они рассылают письма от лица магазинов и платежных систем, чтобы выманивать у пользователей личные данные и деньги, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Злоумышленники эксплуатируют высокий спрос на новые модели iPhone. Под разными предлогами они массово рассылают мошеннические электронные письма от имени якобы официальных платежных систем и магазинов, чтобы выманивать у пользователей из разных стран мира личные данные и денежные средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты компании обнаружили также фейковые письма на английском языке с подтверждением предзаказа от официального магазина Apple Store. В них сообщается, что пользователь якобы уже оформил предзаказ iPhone 18 и провел платеж в криптовалюте на сумму более тысячи долларов. Так, чтобы разобраться с "ошибочной" транзакцией, в письме пользователям предлагается позвонить по номеру "поддержки Apple". Однако если это сделать, мошенники в ходе звонка, вероятно, могут попытаться заполучить доступ к данным от различных сервисов, банковской карте пользователя или убедить его выполнить какие-либо действия. Также были выявлены письма от имени службы безопасности международной платежной системы. В них сообщалось, что сервер якобы обнаружил несанкционированный вход в аккаунт с неизвестного устройства с запросом на перевод более 900 долларов - за предзаказ Apple iPhone 18 Pro. "Чтобы отменить покупку, пользователю предлагалось позвонить по номеру телефона службы поддержки, который на самом деле также принадлежал мошенникам", - уточнили в компании. Там добавили, что были зафиксированы подозрительные рассылки, в которых предлагалось забронировать желаемую расцветку iPhone 18 Pro еще до презентации с обещанием доставить желаемый смартфон в день старта продаж. "Если пользователь перейдет по ссылке из подобного письма, он рискует стать жертвой мошенничества", - предупредили эксперты.
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192
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40
технологии, лаборатория касперского, apple
Технологии, Лаборатория Касперского, Apple
21:07 10.09.2026 (обновлено: 21:21 10.09.2026)
 
Мошенники стали использовать спрос на новые iPhone для кражи денег

"Лаборатория Касперского": мошенники используют высокий спрос на новые модели iPhone

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали использовать высокий спрос на новые модели iPhone: они рассылают письма от лица магазинов и платежных систем, чтобы выманивать у пользователей личные данные и деньги, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Злоумышленники эксплуатируют высокий спрос на новые модели iPhone. Под разными предлогами они массово рассылают мошеннические электронные письма от имени якобы официальных платежных систем и магазинов, чтобы выманивать у пользователей из разных стран мира личные данные и денежные средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты компании обнаружили также фейковые письма на английском языке с подтверждением предзаказа от официального магазина Apple Store. В них сообщается, что пользователь якобы уже оформил предзаказ iPhone 18 и провел платеж в криптовалюте на сумму более тысячи долларов.
Так, чтобы разобраться с "ошибочной" транзакцией, в письме пользователям предлагается позвонить по номеру "поддержки Apple". Однако если это сделать, мошенники в ходе звонка, вероятно, могут попытаться заполучить доступ к данным от различных сервисов, банковской карте пользователя или убедить его выполнить какие-либо действия.
Также были выявлены письма от имени службы безопасности международной платежной системы. В них сообщалось, что сервер якобы обнаружил несанкционированный вход в аккаунт с неизвестного устройства с запросом на перевод более 900 долларов - за предзаказ Apple iPhone 18 Pro.
"Чтобы отменить покупку, пользователю предлагалось позвонить по номеру телефона службы поддержки, который на самом деле также принадлежал мошенникам", - уточнили в компании.
Там добавили, что были зафиксированы подозрительные рассылки, в которых предлагалось забронировать желаемую расцветку iPhone 18 Pro еще до презентации с обещанием доставить желаемый смартфон в день старта продаж. "Если пользователь перейдет по ссылке из подобного письма, он рискует стать жертвой мошенничества", - предупредили эксперты.
 
ТехнологииЛаборатория КасперскогоApple
 
 
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