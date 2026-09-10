https://1prime.ru/20260910/katar-873198169.html

Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ

Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ

Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:20+0300

2026-09-10T17:20+0300

2026-09-10T17:20+0300

газ

мировая экономика

сша

иран

катар

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873198169.jpg?1789050031

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа у американских поставщиков в рамках долгосрочных соглашений, поскольку война с Ираном серьезно ограничила его возможности по снабжению собственных клиентов", - пишет Блумберг. Агентство отмечает, что государственная компания страны QatarEnergy заинтересована в поставках из существующих и строящихся экспортных терминалов США. Агентство указывает, что информация о данных потенциальных сделках свидетельствует о том, что конфликт между США и Ираном вынуждает Катар искать альтернативные источники газа для удовлетворения потребностей своих клиентов. Блумберг отмечает, что до начала конфликта арабская страна поставляла около пятой части мирового объема СПГ, но ее поставки практически остановились из-за рисков, связанных с прохождением газовозов через Ормузский пролив. QatarEnergy отказалась дать Блумбергу комментарий о ситуации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

сша

иран

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, сша, иран, катар, qatarenergy