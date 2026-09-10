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Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ
Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ
Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:20+0300
2026-09-10T17:20+0300
газ
мировая экономика
сша
иран
катар
qatarenergy
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа у американских поставщиков в рамках долгосрочных соглашений, поскольку война с Ираном серьезно ограничила его возможности по снабжению собственных клиентов", - пишет Блумберг. Агентство отмечает, что государственная компания страны QatarEnergy заинтересована в поставках из существующих и строящихся экспортных терминалов США. Агентство указывает, что информация о данных потенциальных сделках свидетельствует о том, что конфликт между США и Ираном вынуждает Катар искать альтернативные источники газа для удовлетворения потребностей своих клиентов. Блумберг отмечает, что до начала конфликта арабская страна поставляла около пятой части мирового объема СПГ, но ее поставки практически остановились из-за рисков, связанных с прохождением газовозов через Ормузский пролив. QatarEnergy отказалась дать Блумбергу комментарий о ситуации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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газ, мировая экономика, сша, иран, катар, qatarenergy
Газ, Мировая экономика, США, ИРАН, КАТАР, QatarEnergy
17:20 10.09.2026
 
Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США, пишут СМИ

Bloomberg: Катар ведет переговоры о закупке СПГ из США на фоне конфликта с Ираном

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Катар ведет переговоры о закупке сжиженного природного газа у американских поставщиков в рамках долгосрочных соглашений, поскольку война с Ираном серьезно ограничила его возможности по снабжению собственных клиентов", - пишет Блумберг.
Агентство отмечает, что государственная компания страны QatarEnergy заинтересована в поставках из существующих и строящихся экспортных терминалов США.
Агентство указывает, что информация о данных потенциальных сделках свидетельствует о том, что конфликт между США и Ираном вынуждает Катар искать альтернативные источники газа для удовлетворения потребностей своих клиентов.
Блумберг отмечает, что до начала конфликта арабская страна поставляла около пятой части мирового объема СПГ, но ее поставки практически остановились из-за рисков, связанных с прохождением газовозов через Ормузский пролив.
QatarEnergy отказалась дать Блумбергу комментарий о ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
ГазМировая экономикаСШАИРАНКАТАРQatarEnergy
 
 
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