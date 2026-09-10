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В Казахстане призвали бизнесменов подключаться к проекту Tax Free

В Казахстане призвали бизнесменов подключаться к проекту Tax Free - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Казахстане призвали бизнесменов подключаться к проекту Tax Free

Комитет госдоходов Минфина Казахстана призвал бизнесменов подключаться к пилотному проекту Tax Free, который дает возможность иностранцам, за исключением... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:40+0300

2026-09-10T19:40+0300

2026-09-10T19:43+0300

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АСТАНА, 10 сен - ПРАЙМ. Комитет госдоходов Минфина Казахстана призвал бизнесменов подключаться к пилотному проекту Tax Free, который дает возможность иностранцам, за исключением граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), возвращать НДС при вывозе приобретенного товара за пределы ЕАЭС, сообщает в четверг ведомство. Tax Free в Казахстане запущен в 2019 году. Сроки пилотного проекта регулярно продлевали из-за пандемии и адаптации систем. В 2026 году была расширена география проекта на большее число городов и аэропортов, а порог чека снижен в два раза до 43250 тенге (96 долларов). "Подключение к системе Tax Free и ее использование для бизнеса - бесплатно. К участию приглашаются субъекты частного предпринимательства... являющиеся плательщиками НДС и осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами в стационарных торговых объектах", - говорится в сообщении. Комитет госдоходов республики отмечает, что участие в системе поможет предпринимателям привлечь иностранных туристов к покупке товара и увеличит объем продаж и средний чек. В ведомстве уточнили, что компенсация НДС производится через оператора системы Tax Free и предоставляется иностранным туристам при покупке непродовольственных товаров на сумму в чеке не менее 43250 тенге (95,9 долларов). Сообщается, что документ Tax Free формируется продавцом на основании кассового чека с выделенной суммой НДС как на бумажном носителе, так и в электронном виде. По данным комитета, в настоящее время Tax Free действует в стационарных торговых объектах, расположенных в городах Алма-Ата, Астана, Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск (Катон-Карагай), Шымкент, а также в курортном поселке Бурабай Акмолинской области.

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бизнес, финансы, казахстан, алма-ата, астана