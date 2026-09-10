https://1prime.ru/20260910/khazanov-873070021.html

Будущее De Beers и "Алросы" покрыто мраком, а виноват Китай

Будущее De Beers и "Алросы" покрыто мраком, а виноват Китай - 10.09.2026, ПРАЙМ

Будущее De Beers и "Алросы" покрыто мраком, а виноват Китай

Китай наращивает вывоз синтетических алмазов: согласно данным Shanghai Diamond Exchange, экспорт прошедших через неё искусственных камней в январе–июне... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T05:05+0300

2026-09-10T05:05+0300

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китай наращивает вывоз синтетических алмазов: согласно данным Shanghai Diamond Exchange, экспорт прошедших через неё искусственных камней в январе–июне нынешнего года увеличился на 65,3% (относительно аналогичного периода 2025 года) — до 210 миллионов долларов. Столь сильный рост отражает коренные сдвиги, происходящие и в КНР, и в мире в целом.За последние пять лет китайская индустрия по выращиванию камней стала ведущей на планете: 63% синтетических алмазов сегодня выпускается в КНР (или 25 миллионов карат). С приличным отрывом за КНР следуют США и Индия. Такое стало возможным благодаря развитию технологий искусственного интеллекта: подложки микросхем из алмазов обеспечивают высокий уровень отвода тепла, какого нет ни у алюминия, ни у другого металла. В лабораториях можно вырастить алмазы нужных производителям электроники размеров, не говоря уже про качество.В результате на наших глазах идёт процесс выдавливания с глобального рынка природных камней искусственными, и он явно не слабеет, скорее уж наоборот — укрепляется, приводя к невиданной доселе коренной трансформации алмазно-бриллиантовой индустрии. В 2025 году добыча алмазов в мире чуть-чуть не дотянула до 99 миллионов карат, их синтез приблизился к 40 миллионам карат, фиксируя глубинный тектонический сдвиг в предложении драгоценных камней.Для крупнейших алмазных компаний это означает негативные перспективы. Себестоимость добычи камней значительно превышает затраты на синтез, снижая тем самым их конкурентоспособность: 20 лет назад выращенный в лаборатории и огранённый бриллиант стоил 13–15 тысяч долларов за карат, сегодня — в районе 70 долларов. Спрашивается, зачем покупать дорогостоящее украшение с природным алмазом, если есть дешёвые аналоги?Совершенствование технологий по синтезу алмазов и обусловленное им уменьшение издержек совпали со сменой поколений, имеющих в силу психологических и экономических причин совершенно иные предпочтения в жизни, нежели у их родителей. Молодёжи гаджеты интереснее "волнующих моментов", связанных с натуральными камнями, на которые так любят упирать их поставщики. В результате за последские 20 лет объёмы добычи алмазов рухнули вдвое.Например, De Beers в 2005 году извлекла на земную поверхность 51 миллион карат, в 2025 году — 21,7 миллиона карат. У её конкурента "Алросы" ситуация схожая, только в отличие от De Beers против неё ещё и действуют западные санкции, оказывающие существенное влияние на объёмы её сбыта.Отношение обоих гигантов к синтетическим алмазам явно разнится. De Beers сумела получить искусственный камень в 1958 году. В 2018 году она запустила бренд синтетических алмазов Lightbox, однако в 2025 году объявила о его закрытии, попросту не выдержав конкуренции с китайскими игроками и их агрессивной маркетинговой политикой. "Алроса" же, судя по открытым источникам, "делать" искусственные камни даже не пробовала и продолжает рекламировать природные алмазы. Вместе с тем риски дальнейшего сокращения добычи для неё никуда не исчезают.С ними, похоже, обусловлен её курс на диверсификацию бизнеса с упором на освоение месторождений золота, хотя ранее "Алросе" не удалось сдвинуть с места проект разработки четырёх железорудных месторождений. Только с золотом может получиться та же история, что и с железной рудой.Будущее глобального рынка алмазов видится в неоднозначном свете. Природные камни будут вытесняться в премиум-сегмент, теряя позиции в массовом, аналогичным образом будут складываться обстоятельства в промышленном потреблении. Синтез продолжит курс на удешевление, стимулируя рост продаж искусственных алмазов и расширение их позиций на мировом рынке.Подобный расклад может привести к обвалу добычи естественных алмазов до 70 миллионов карат в 2030 году и до 40–50 миллионов карат в 2035 году (и речь идёт о более-менее позитивном сценарии). Производство синтетических камней, возможно, выйдет на 60 и 90–100 миллионов карат соответственно.Клуб алмазодобывающих компаний может преобразиться до неузнаваемости — часть из них обанкротится и исчезнет, часть сможет диверсифицироваться. Судьба же двух маркетмейкеров, De Beers и "Алросы", покрыта мраком неопределённости, и вариант их банкротства (каким бы фантастическим он ни казался) при ухудшении конъюнктуры не следует сбрасывать со счетов. "Алросе" тут будет сложнее выжить относительно De Beers: её алмазные рудники расположены в удалённых районах с суровым климатом и обеспечивают жизнь ряда моногородов, население которых придётся куда-то перевозить.Автор: Леонид Хазанов, промышленный эксперт

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

мнения аналитиков, индия, de beers, китай, сша, алмазы