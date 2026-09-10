https://1prime.ru/20260910/kiberbez-873184221.html

F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности

F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности - 10.09.2026, ПРАЙМ

F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности

IT-компания F6 и национальная платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз, рассказали в пресс-службе... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:14+0300

2026-09-10T13:14+0300

2026-09-10T13:14+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. IT-компания F6 и национальная платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз, рассказали в пресс-службе "Макс". "Компания F6 и платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз: фишинга, скама и других видов мошенничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что технологической основой стало решение F6 Digital Risk Protection, с помощью которого за два первых месяца работы удалось обнаружить и нейтрализовать более 2,5 тысяч вредоносных ресурсов. В "Максе" добавили, что в частности, злоумышленники под различными предлогами заманивали жертв на поддельные формы авторизации в попытке похитить данные или финансовые средства. Платформа F6 Digital Risk Protection на базе ИИ позволяет в автоматическом режиме находить и блокировать фейковые сайты и поддельные приложения, которые маскируются под легальный софт, но могут содержать вредоносное ПО.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии