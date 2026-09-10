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F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности - 10.09.2026, ПРАЙМ
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F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности
F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности - 10.09.2026, ПРАЙМ
F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности
IT-компания F6 и национальная платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз, рассказали в пресс-службе... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:14+0300
2026-09-10T13:14+0300
технологии
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. IT-компания F6 и национальная платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз, рассказали в пресс-службе "Макс". "Компания F6 и платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз: фишинга, скама и других видов мошенничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что технологической основой стало решение F6 Digital Risk Protection, с помощью которого за два первых месяца работы удалось обнаружить и нейтрализовать более 2,5 тысяч вредоносных ресурсов. В "Максе" добавили, что в частности, злоумышленники под различными предлогами заманивали жертв на поддельные формы авторизации в попытке похитить данные или финансовые средства. Платформа F6 Digital Risk Protection на базе ИИ позволяет в автоматическом режиме находить и блокировать фейковые сайты и поддельные приложения, которые маскируются под легальный софт, но могут содержать вредоносное ПО.
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технологии
Технологии
13:14 10.09.2026
 
F6 и "Макс" начали сотрудничество в сфере кибербезопасности

IT-компания F6 и платформа "Макс" начали сотрудничать по защите пользователей от угроз

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. IT-компания F6 и национальная платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз, рассказали в пресс-службе "Макс".
"Компания F6 и платформа "Макс" начали сотрудничать в направлении защиты пользователей от актуальных цифровых угроз: фишинга, скама и других видов мошенничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологической основой стало решение F6 Digital Risk Protection, с помощью которого за два первых месяца работы удалось обнаружить и нейтрализовать более 2,5 тысяч вредоносных ресурсов.
В "Максе" добавили, что в частности, злоумышленники под различными предлогами заманивали жертв на поддельные формы авторизации в попытке похитить данные или финансовые средства.
Платформа F6 Digital Risk Protection на базе ИИ позволяет в автоматическом режиме находить и блокировать фейковые сайты и поддельные приложения, которые маскируются под легальный софт, но могут содержать вредоносное ПО.
 
Технологии
 
 
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