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КИФА создаст цифровой паспорт для предпринимателей из России и КНР

КИФА создаст цифровой паспорт для предпринимателей из России и КНР - 10.09.2026, ПРАЙМ

КИФА создаст цифровой паспорт для предпринимателей из России и КНР

Российско-китайская платформа цифровой торговли КИФА создаст цифровой паспорт на двух языках для предпринимателей из РФ и КНР, что позволит находить надежных... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:30+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российско-китайская платформа цифровой торговли КИФА создаст цифровой паспорт на двух языках для предпринимателей из РФ и КНР, что позволит находить надежных партнеров, заявил основатель B2B-платформы и председатель Совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу. По его словам, в России много производителей, товаров и покупателей, на фоне чего появляется новая задача - быстро и эффективно сопоставить их интересы. Решить эту проблему можно за счет новых цифровых технологий и искусственного интеллекта, уточнил Сунь. "Мы сейчас реализуем новый проект - цифровой паспорт. Для каждого добросовестного китайского производителя или владельца бренда мы создаем на русском языке цифровой паспорт. И вторым шагом мы создадим паспорт для российских предпринимателей на китайском рынке, чтобы любой российский предприниматель мог на китайском рынке находить себе надежного партнера", - сказал он. По его словам, только таким образом Россия и Китай смогут эффективно развивать двустороннюю торговлю и достичь цели по товарообороту в 300 миллиардов долларов к 2030 году. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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