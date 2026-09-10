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Китай будет содействовать либерализации торговли и инвестиций с Россией

Китай будет содействовать либерализации торговли и инвестиций с Россией - 10.09.2026, ПРАЙМ

Китай будет содействовать либерализации торговли и инвестиций с Россией

Китай будет содействовать либерализации российско-китайской торговли и инвестиций, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:05+0300

2026-09-10T13:05+0300

2026-09-10T13:05+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китай будет содействовать либерализации российско-китайской торговли и инвестиций, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) Ли Синцянь. "Необходимо содействовать либерализации китайско-российской торговли и инвестиций", - сказал он. Ли Синцянь также отметил, что CCPIT готов задействовать различные механизмы сотрудничества для того, чтобы взаимодействие между малыми и средними предприятиями двух стран было более удобным. VII Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит 10-11 сентября в Москве.

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