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Китай будет содействовать либерализации торговли и инвестиций с Россией
Китай будет содействовать либерализации торговли и инвестиций с Россией - 10.09.2026, ПРАЙМ
Китай будет содействовать либерализации торговли и инвестиций с Россией
Китай будет содействовать либерализации российско-китайской торговли и инвестиций, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:05+0300
2026-09-10T13:05+0300
2026-09-10T13:05+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китай будет содействовать либерализации российско-китайской торговли и инвестиций, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) Ли Синцянь.
"Необходимо содействовать либерализации китайско-российской торговли и инвестиций", - сказал он.
Ли Синцянь также отметил, что CCPIT готов задействовать различные механизмы сотрудничества для того, чтобы взаимодействие между малыми и средними предприятиями двух стран было более удобным.
VII Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит 10-11 сентября в Москве.
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россия, китай, москва
Китай будет содействовать либерализации торговли и инвестиций с Россией
Китай будет содействовать либерализации российско-китайской торговли и инвестиций
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китай будет содействовать либерализации российско-китайской торговли и инвестиций, заявил заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) Ли Синцянь.
"Необходимо содействовать либерализации китайско-российской торговли и инвестиций", - сказал он.
Ли Синцянь также отметил, что CCPIT готов задействовать различные механизмы сотрудничества для того, чтобы взаимодействие между малыми и средними предприятиями двух стран было более удобным.
VII Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит 10-11 сентября в Москве.