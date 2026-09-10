https://1prime.ru/20260910/kitaj-873184988.html

В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса

В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса

Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT) готов оказывает прямое содействие российским компаниям в решении проблем, возникающих при... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:29+0300

2026-09-10T13:29+0300

2026-09-10T13:29+0300

бизнес

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873184988.jpg?1789036176

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT) готов оказывает прямое содействие российским компаниям в решении проблем, возникающих при ведении бизнеса в Китае, заявил заместитель председателя CCPIT Ли Синцянь на VII Российско-китайском форуме предпринимателей. "Если российские компании столкнутся с трудностями... при ведении бизнеса в Китае, они могут в любое время обратиться в Китайский комитет содействия развитию международной торговли — мы совместно со всеми профильными ведомствами будем активно содействовать их решению", — заявил он. Для оказания помощи предпринимателям планируется использовать потенциал Российско-китайского совета предпринимателей, задействовать специальную рабочую группу CCPIT по обслуживанию иностранных предприятий, а также ресурсы в сферах коммерческого права, сертификации, коммерческой медиации и торгового арбитража. Кроме того, в CCPIT отметили готовность содействовать правительственным органам двух стран в создании более удобных условий для малого и среднего бизнеса в сферах расчетов в национальных валютах, логистики, таможенного оформления и финансово-кредитной поддержки. VII Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай