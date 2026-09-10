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В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса
В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса
Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT) готов оказывает прямое содействие российским компаниям в решении проблем, возникающих при... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:29+0300
2026-09-10T13:29+0300
бизнес
россия
китай
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT) готов оказывает прямое содействие российским компаниям в решении проблем, возникающих при ведении бизнеса в Китае, заявил заместитель председателя CCPIT Ли Синцянь на VII Российско-китайском форуме предпринимателей. "Если российские компании столкнутся с трудностями... при ведении бизнеса в Китае, они могут в любое время обратиться в Китайский комитет содействия развитию международной торговли — мы совместно со всеми профильными ведомствами будем активно содействовать их решению", — заявил он. Для оказания помощи предпринимателям планируется использовать потенциал Российско-китайского совета предпринимателей, задействовать специальную рабочую группу CCPIT по обслуживанию иностранных предприятий, а также ресурсы в сферах коммерческого права, сертификации, коммерческой медиации и торгового арбитража. Кроме того, в CCPIT отметили готовность содействовать правительственным органам двух стран в создании более удобных условий для малого и среднего бизнеса в сферах расчетов в национальных валютах, логистики, таможенного оформления и финансово-кредитной поддержки. VII Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, китай
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
13:29 10.09.2026
 
В Китае рассказали о помощи российским компаниям в сфере бизнеса

Китайский комитет содействия развитию торговли готов помогать российским компаниям

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайский комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT) готов оказывает прямое содействие российским компаниям в решении проблем, возникающих при ведении бизнеса в Китае, заявил заместитель председателя CCPIT Ли Синцянь на VII Российско-китайском форуме предпринимателей.
"Если российские компании столкнутся с трудностями... при ведении бизнеса в Китае, они могут в любое время обратиться в Китайский комитет содействия развитию международной торговли — мы совместно со всеми профильными ведомствами будем активно содействовать их решению", — заявил он.
Для оказания помощи предпринимателям планируется использовать потенциал Российско-китайского совета предпринимателей, задействовать специальную рабочую группу CCPIT по обслуживанию иностранных предприятий, а также ресурсы в сферах коммерческого права, сертификации, коммерческой медиации и торгового арбитража.
Кроме того, в CCPIT отметили готовность содействовать правительственным органам двух стран в создании более удобных условий для малого и среднего бизнеса в сферах расчетов в национальных валютах, логистики, таможенного оформления и финансово-кредитной поддержки.
VII Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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