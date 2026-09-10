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Китай предложил связать ЕАЭС и "Пояс и путь" для роста торговли
Китай предложил связать ЕАЭС и "Пояс и путь" для роста торговли - 10.09.2026, ПРАЙМ
Китай предложил связать ЕАЭС и "Пояс и путь" для роста торговли
Пекин призвал российский и китайский бизнес активнее использовать механизмы сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и глобальной инициативы "Один... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:54+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пекин призвал российский и китайский бизнес активнее использовать механизмы сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и глобальной инициативы "Один пояс, один путь", чтобы расширить двустороннюю торговлю, увеличить занятость и обогатить потребительский рынок, заявил председатель китайской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун. "Мы призываем предпринимателей двух стран активно использовать механизмы сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы "Один пояс, один путь", - сказал он на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей. Бизнесу предлагается задействовать эти механизмы для оптимизации таможенного контроля, устранения административных барьеров, гармонизации стандартов и повышения устойчивости производственных цепочек. По словам Ли Хунчжуна, ключевыми драйверами роста двустороннего товарооборота и практического сотрудничества малых и средних предприятий должны стать максимальное использование упрощенных визовых режимов для деловых поездок, расширение трансграничных транспортных коридоров и активное строительство современной складской инфраструктуры. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, финансы, пекин
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пекин призвал российский и китайский бизнес активнее использовать механизмы сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и глобальной инициативы "Один пояс, один путь", чтобы расширить двустороннюю торговлю, увеличить занятость и обогатить потребительский рынок, заявил председатель китайской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун.
"Мы призываем предпринимателей двух стран активно использовать механизмы сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы "Один пояс, один путь", - сказал он на VII Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Бизнесу предлагается задействовать эти механизмы для оптимизации таможенного контроля, устранения административных барьеров, гармонизации стандартов и повышения устойчивости производственных цепочек.
По словам Ли Хунчжуна, ключевыми драйверами роста двустороннего товарооборота и практического сотрудничества малых и средних предприятий должны стать максимальное использование упрощенных визовых режимов для деловых поездок, расширение трансграничных транспортных коридоров и активное строительство современной складской инфраструктуры.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.