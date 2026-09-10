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КНР и США обсуждают соглашение по снижению пошлин на 30 миллиардов долларов
КНР и США обсуждают соглашение по снижению пошлин на 30 миллиардов долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
КНР и США обсуждают соглашение по снижению пошлин на 30 миллиардов долларов
Китай и США обсуждают рамочное соглашение по взаимному снижению пошлин на 30 миллиардов долларов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:08+0300
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ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Китай и США обсуждают рамочное соглашение по взаимному снижению пошлин на 30 миллиардов долларов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хуан Лин. "Торгово-экономические команды Китая и США добросовестно реализуют договоренности, достигнутые на встрече лидеров двух государств в Пекине, и в настоящее время проводят консультации по рамочному соглашению о взаимном снижении пошлин на 30 миллиардов долларов, стремясь к его скорейшей реализации", - заявила Хуан Лин. После визита президента США Дональда Трампа в Китай, состоявшегося 15–17 мая 2026 года, министерство коммерции КНР заявило, что Пекин и Вашингтон обсудят взаимное снижение торговых пошлин на продукцию стоимостью не менее 30 миллиардов долларов для каждой стороны.
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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
КНР и США обсуждают соглашение по снижению пошлин на 30 миллиардов долларов
Китай и США обсуждают рамочное соглашение по снижению пошлин на 30 миллиардов долларов