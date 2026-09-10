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Немецкие энергетические компании боятся дефицита газа зимой, пишут СМИ

Немецкие энергетические компании боятся дефицита газа зимой, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Немецкие энергетические компании боятся дефицита газа зимой, пишут СМИ

Немецкие энергетические компании боятся дефицита газа зимой на фоне исторически низкого уровня заполнения газохранилищ в Германии, сообщает издание... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:40+0300

2026-09-10T20:40+0300

2026-09-10T20:49+0300

газ

мировая экономика

германия

фрг

ормузский пролив

handelsblatt

ес

ек

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Немецкие энергетические компании боятся дефицита газа зимой на фоне исторически низкого уровня заполнения газохранилищ в Германии, сообщает издание Handelsblatt. "Немецкие компании широко обеспокоены из-за нехватки газа. Как промышленные предприятия они видят определенный риск для газоснабжения зимой... На газовых рынках растет напряженность", - говорится в публикации издания. Как отмечает Handelsblatt, за последние дни цена выросла почти до 80 евро за мегаватт-час, что в 2,5 раза выше, чем было до иранского конфликта. Согласно письму газового оператора Westnetz, оказавшемуся в распоряжении издания, клиентов призывают обновить данные контактов, с которыми можно связаться в случае кризисной ситуации. Такой призыв обосновывается "сочетанием погодных, экономических, политических и других непредвиденных факторов", из-за которых возможны "узкие места" в газоснабжении. Как подчеркивает издание, напряженность на газовых рынках связана с рекордно низкой заполненностью газохранилищ в ФРГ. В конце августа немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что на текущий момент газохранилища заполнены лишь наполовину, что является рекордно низким показателем как минимум за 15 лет. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Однако "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.

германия

фрг

ормузский пролив

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газ, мировая экономика, германия, фрг, ормузский пролив, handelsblatt, ес, ек