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Anthropic уличила китайских конкурентов в скрытом использовании Claude - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Anthropic уличила китайских конкурентов в скрытом использовании Claude
Anthropic уличила китайских конкурентов в скрытом использовании Claude - 10.09.2026, ПРАЙМ
Anthropic уличила китайских конкурентов в скрытом использовании Claude
Китайские компании в сфере искусственного интеллекта Moonshot AI и DeepSeek тайно перенаправляли запросы своих пользователей в Claude, выдавая результаты за... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:01+0300
2026-09-10T21:20+0300
технологии
сша
китай
сингапур
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китайские компании в сфере искусственного интеллекта Moonshot AI и DeepSeek тайно перенаправляли запросы своих пользователей в Claude, выдавая результаты за ответы своих ИИ-моделей, следует из доклада Anthropic. "Мы обнаружили, что Moonshot AI, компания, разрабатывающая семейство моделей Kimi, незаметно направляла запросы клиентов в Claude вместо того, чтобы обрабатывать их с помощью Kimi. Затем Moonshot отображала пользователям ответы Claude. Эти пользователи полагали, что используют модель Kimi, но вместо этого получали ответы от Claude", - говорится в сообщении. Как указывает компания, в одном из случаев в течение десяти дней Moonshot переслала почти 300 тысяч запросов клиентов в Anthropic. Китайская компания для этого использовала сеть из 5380 учетных записей, большинство из которых находилось в Сингапуре и Японии, следует из исследования Anthropic. Разработчик Claude также утверждает, что пользовательские запросы, которые Moonshot направляла ИИ-модели, содержали конфиденциальную информацию. Anthropic неизвестно, уведомляла ли Moonshot своих клиентов о направлении их запросов. Эта информация в том числе включала в себя записи с камер видеонаблюдения в городе Чэнду, а также внутренний код и действующие учетные данные нескольких крупных китайских компаний, в том числе известных технологических. В своем докладе Anthropic также отмечает, что тактику, подобную действиям Moonshot, использовала и китайская компания DeepSeek. Согласно результатам расследования, DeepSeek перенаправляла запросы пользователей, пытавшихся использовать одну из ее ИИ-моделей, через сторонние принадлежащие Anthropic средства программирования, такие как Сlaude Code, Claude Agent SDK и OpenCode. Американские правоохранительные органы во вторник обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в США. Дистилляция - это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лабораторий-конкурентов. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан заявил РИА Новости, что обвинения США в адрес Китая о якобы имевшем место "заимствовании" технологий искусственного интеллекта являются необоснованными и политически мотивированными. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, сша, китай, сингапур
Технологии, США, КИТАЙ, СИНГАПУР
21:01 10.09.2026 (обновлено: 21:20 10.09.2026)
 
Anthropic уличила китайских конкурентов в скрытом использовании Claude

Anthropic: китайские ИИ-компании тайно перенаправляли запросы пользователей в Claude

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китайские компании в сфере искусственного интеллекта Moonshot AI и DeepSeek тайно перенаправляли запросы своих пользователей в Claude, выдавая результаты за ответы своих ИИ-моделей, следует из доклада Anthropic.
"Мы обнаружили, что Moonshot AI, компания, разрабатывающая семейство моделей Kimi, незаметно направляла запросы клиентов в Claude вместо того, чтобы обрабатывать их с помощью Kimi. Затем Moonshot отображала пользователям ответы Claude. Эти пользователи полагали, что используют модель Kimi, но вместо этого получали ответы от Claude", - говорится в сообщении.
Как указывает компания, в одном из случаев в течение десяти дней Moonshot переслала почти 300 тысяч запросов клиентов в Anthropic. Китайская компания для этого использовала сеть из 5380 учетных записей, большинство из которых находилось в Сингапуре и Японии, следует из исследования Anthropic.
Разработчик Claude также утверждает, что пользовательские запросы, которые Moonshot направляла ИИ-модели, содержали конфиденциальную информацию. Anthropic неизвестно, уведомляла ли Moonshot своих клиентов о направлении их запросов. Эта информация в том числе включала в себя записи с камер видеонаблюдения в городе Чэнду, а также внутренний код и действующие учетные данные нескольких крупных китайских компаний, в том числе известных технологических.
В своем докладе Anthropic также отмечает, что тактику, подобную действиям Moonshot, использовала и китайская компания DeepSeek. Согласно результатам расследования, DeepSeek перенаправляла запросы пользователей, пытавшихся использовать одну из ее ИИ-моделей, через сторонние принадлежащие Anthropic средства программирования, такие как Сlaude Code, Claude Agent SDK и OpenCode.
Американские правоохранительные органы во вторник обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в США.
Дистилляция - это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лабораторий-конкурентов.
Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан заявил РИА Новости, что обвинения США в адрес Китая о якобы имевшем место "заимствовании" технологий искусственного интеллекта являются необоснованными и политически мотивированными.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
 
ТехнологииСШАКИТАЙСИНГАПУР
 
 
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