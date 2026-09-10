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Конфликт на Ближнем Востоке ускоряет инфляцию, заявил глава Nestle

Конфликт на Ближнем Востоке ускоряет инфляцию, заявил глава Nestle - 10.09.2026, ПРАЙМ

Конфликт на Ближнем Востоке ускоряет инфляцию, заявил глава Nestle

Конфликт на Ближнем Востоке ведет к ускорению инфляции, а также повышению затрат поставщиков одной из крупнейших в мире пищевых компаний Nestle SA, на фоне чего | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:48+0300

2026-09-10T18:48+0300

2026-09-10T18:48+0300

бизнес

мировая экономика

ближний восток

nestle

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке ведет к ускорению инфляции, а также повышению затрат поставщиков одной из крупнейших в мире пищевых компаний Nestle SA, на фоне чего компания вынуждена повышать цены, менять рецептуру продукции, а также сокращать ассортимент товаров, заявил генеральный директор Nestle Филипп Навратил (Philipp Navratil). На долю региона приходится около 2-3% от общего объема продаж Nestle, поэтому влияние на продажи является ограниченным. "Но основные последствия будут ощущаться в виде инфляции на то, что мы закупаем, а также в виде роста цен на сырье и материалы", - сказал Навратил в интервью агентству Рейтер. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке также усугубляет инфляционное давление, с которым сталкиваются и поставщики Nestle. "У каждого нашего поставщика затраты в той или иной степени вырастут. Некоторые их них обратятся к нам, и нам придется смягчить последствия этих затрат, убедившись, что потребители поймут нас, если нам придется повысить цены", - добавил глава компании. В дополнение к повышению цен, подчеркнул Навратил, Nestle меняет рецептуру продуктов, "неустанно" стремится к повышению эффективности и устраняет из ассортимента продукты, за которые потребители "не готовы платить". Подробностей при этом он не привел, отмечает агентство. Nestle - швейцарский производитель продуктов питания и напитков, основанный в 1866 году. Ему принадлежит 337 фабрик в 75 странах мира. В портфель компании входит более 2 тысяч брендов.

ближний восток

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бизнес, мировая экономика, ближний восток, nestle