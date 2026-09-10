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Контейнеровоз PanStar Acro успешно прошел арктический участок маршрута - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Контейнеровоз PanStar Acro успешно прошел арктический участок маршрута
Контейнеровоз PanStar Acro успешно прошел арктический участок маршрута - 10.09.2026, ПРАЙМ
Контейнеровоз PanStar Acro успешно прошел арктический участок маршрута
Контейнеровоз PanStar Acro, совершающий первый для Южной Кореи пробный рейс по Северному морскому пути (СМП), успешно прошел арктический участок маршрута и... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T03:34+0300
2026-09-10T03:34+0300
россия
роттердам
южная корея
европа
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СЕУЛ, 10 сен - ПРАЙМ. Контейнеровоз PanStar Acro, совершающий первый для Южной Кореи пробный рейс по Северному морскому пути (СМП), успешно прошел арктический участок маршрута и направляется в Европу, сообщает Korea Maritime News со ссылкой на министерство морских дел и рыболовства Республики Корея. "Контейнеровоз PanStar Acro, первым среди южнокорейских контейнерных судов отправившийся в пробный рейс по Северному морскому пути, успешно прошел арктический участок маршрута", - сообщает издание. По данным министерства, судно 9 сентября около 16.15 пересекло границу Северного полярного круга на 66°30′ северной широты. PanStar Acro вышел из Пусана 22 августа и вошел в арктические воды 31 августа. Таким образом, арктический участок маршрута был пройден без происшествий. В ходе плавания судну пришлось частично изменить первоначальный маршрут и снизить скорость из-за дрейфующих льдов. В частности, оно прошло через Чукотское море и пролив Вилькицкого, который относится к сложным участкам СМП. После выхода из арктических вод PanStar Acro направился к первому европейскому порту захода - британскому Феликстоу. Затем запланированы заходы в Роттердам и Гданьск, после чего судно должно вернуться в Пусан по Северному морскому пути ориентировочно 12 октября. Как отмечает издание, расстояние между Пусаном и Роттердамом по СМП составляет около 13 тысяч километров, что примерно на 35% меньше традиционного маршрута через Суэцкий канал протяженностью около 20 тысяч километров. В ходе пробного рейса планируется получить данные о безопасности судоходства, времени в пути и экономической эффективности использования СМП.
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россия, роттердам, южная корея, европа
РОССИЯ, Роттердам, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЕВРОПА
03:34 10.09.2026
 
Контейнеровоз PanStar Acro успешно прошел арктический участок маршрута

KM: контейнеровоз PanStar Acro прошел арктический участок маршрута и направляется в Европу

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СЕУЛ, 10 сен - ПРАЙМ. Контейнеровоз PanStar Acro, совершающий первый для Южной Кореи пробный рейс по Северному морскому пути (СМП), успешно прошел арктический участок маршрута и направляется в Европу, сообщает Korea Maritime News со ссылкой на министерство морских дел и рыболовства Республики Корея.
"Контейнеровоз PanStar Acro, первым среди южнокорейских контейнерных судов отправившийся в пробный рейс по Северному морскому пути, успешно прошел арктический участок маршрута", - сообщает издание.
По данным министерства, судно 9 сентября около 16.15 пересекло границу Северного полярного круга на 66°30′ северной широты. PanStar Acro вышел из Пусана 22 августа и вошел в арктические воды 31 августа. Таким образом, арктический участок маршрута был пройден без происшествий.
В ходе плавания судну пришлось частично изменить первоначальный маршрут и снизить скорость из-за дрейфующих льдов. В частности, оно прошло через Чукотское море и пролив Вилькицкого, который относится к сложным участкам СМП.
После выхода из арктических вод PanStar Acro направился к первому европейскому порту захода - британскому Феликстоу. Затем запланированы заходы в Роттердам и Гданьск, после чего судно должно вернуться в Пусан по Северному морскому пути ориентировочно 12 октября.
Как отмечает издание, расстояние между Пусаном и Роттердамом по СМП составляет около 13 тысяч километров, что примерно на 35% меньше традиционного маршрута через Суэцкий канал протяженностью около 20 тысяч километров. В ходе пробного рейса планируется получить данные о безопасности судоходства, времени в пути и экономической эффективности использования СМП.
 
РОССИЯРоттердамЮЖНАЯ КОРЕЯЕВРОПА
 
 
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