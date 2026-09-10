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В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям
В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям
Прием заявок и техническое присоединение к электрическим сетям в Крыму приостановлено, если это не касается объектов генерации, сообщило в четверг ГУП... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:18+0300
2026-09-10T18:18+0300
2026-09-10T18:18+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Прием заявок и техническое присоединение к электрическим сетям в Крыму приостановлено, если это не касается объектов генерации, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
"Временно приостановлены: прием заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ГУП РК "Крымэнерго", за исключением объектов микрогенерации и генерации; выполнение мероприятий по технологическому присоединению" , - говорится в сообщении компании на платформе "Макс".
Решение принял оперативный штаб региона. После того, как штаб республики Крым примет решение о возобновлении приема заявок и выполнения мероприятий по технологическому присоединению, информация незамедлительно будет размещена на официальных ресурсах предприятия, говорится в сообщении.
Энергосистема республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, сообщали ранее в компании.
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россия, крым
В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям
В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Прием заявок и техническое присоединение к электрическим сетям в Крыму приостановлено, если это не касается объектов генерации, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
"Временно приостановлены: прием заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ГУП РК "Крымэнерго", за исключением объектов микрогенерации и генерации; выполнение мероприятий по технологическому присоединению" , - говорится в сообщении компании на платформе "Макс".
Решение принял оперативный штаб региона. После того, как штаб республики Крым примет решение о возобновлении приема заявок и выполнения мероприятий по технологическому присоединению, информация незамедлительно будет размещена на официальных ресурсах предприятия, говорится в сообщении.
Энергосистема республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, сообщали ранее в компании.