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В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям

В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Крыму приостановили прием заявок на техприсоединение к электросетям

Прием заявок и техническое присоединение к электрическим сетям в Крыму приостановлено, если это не касается объектов генерации, сообщило в четверг ГУП... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:18+0300

2026-09-10T18:18+0300

2026-09-10T18:18+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Прием заявок и техническое присоединение к электрическим сетям в Крыму приостановлено, если это не касается объектов генерации, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго". "Временно приостановлены: прием заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ГУП РК "Крымэнерго", за исключением объектов микрогенерации и генерации; выполнение мероприятий по технологическому присоединению" , - говорится в сообщении компании на платформе "Макс". Решение принял оперативный штаб региона. После того, как штаб республики Крым примет решение о возобновлении приема заявок и выполнения мероприятий по технологическому присоединению, информация незамедлительно будет размещена на официальных ресурсах предприятия, говорится в сообщении. Энергосистема республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, сообщали ранее в компании.

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