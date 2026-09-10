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Курс юаня на Мосбирже падает третью сессию подряд
Курс юаня на Мосбирже падает третью сессию подряд - 10.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже падает третью сессию подряд
Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо снижается третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:14+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо снижается третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.47 мск падает на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51- 12,65 рубля.
Коридор 12,5-13 рублей остается актуальным, при этом еще одному шагу к его нижней границе могут способствовать пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановление предложения со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в конце июля – августе, когда конъюнктура для российского сырья улучшилась, комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
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рынок, торги, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня на Мосбирже падает третью сессию подряд
Курс юаня на Московской бирже упал на 12 копеек к российской валюте
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо снижается третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.47 мск падает на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51- 12,65 рубля.
Коридор 12,5-13 рублей остается актуальным, при этом еще одному шагу к его нижней границе могут способствовать пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановление предложения со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в конце июля – августе, когда конъюнктура для российского сырья улучшилась, комментирует Богдан Зварич из ПСБ.