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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля - 10.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо снижается третью сессию подряд и уже ниже 12,5 рубля - минимума с 26 августа, следует из данных... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:15+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо снижается третью сессию подряд и уже ниже 12,5 рубля - минимума с 26 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск падал на 17 копеек (-1,3%), до 12,5 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,49-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,01 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,86 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжает активно снижаться - уже третью сессию подряд, обновляя минимумы с конца августа. "Валютные курсы опустились до уровней последней декады августа, что в принципе оправдывается повышением нефтяных котировок примерно на 12% с того времени. Помимо этого, на стороне рубля по-прежнему высокие процентные ставки, относительно невысокие объемы покупки золота и валюты Минфином в сентябре в рамках бюджетного правила, предстоящие налоговые периоды в сентябре и октябре", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,99% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,50% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.53 мск росла на 4,1%, до 105,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 98,9 пункта. Прогнозы Сохранение в пятницу ключевой ставки на уровне 14% выглядит наиболее ожидаемым сценарием, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Пауза поддержит привлекательность рублевых финансовых инструментов для частных и институциональных инвесторов, также ограничит давление на рубль со стороны спроса импортеров на иностранную валюту. Рост цены на нефть марки Brent выше отметки 100 долларов и комфортные мировые цены на энергоносители также оказывают поддержку рублю. При этом фокус рынка по-прежнему направлен на геополитические новости", - добавляет она. Баланс рисков выступает на стороне более устойчивого рубля и завершения текущего цикла его ослабления, считает Дудников из компании "Цифра брокер". "Тем не менее в условиях сохраняющейся геополитической напряженности вероятность сильного укрепления рубля представляется невысокой и валютные курсы, вероятно, останутся пока в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро", – оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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