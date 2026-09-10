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Без сильного давления: аналитики дали прогноз по курсу рубля

Без сильного давления: аналитики дали прогноз по курсу рубля - 10.09.2026, ПРАЙМ

Без сильного давления: аналитики дали прогноз по курсу рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал третью сессию подряд и вышел к уровню 12,5 рублей, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской ощутимо упал третью сессию подряд и вышел к уровню 12,5 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,53 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,49-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,22 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил активно снижаться - уже третью сессию подряд, опираясь на резко дорожающую нефть. "Ситуация на российском валютном рынке стала в большей степени соответствовать фундаментальным факторам, прежде всего – высоким ценам на нефть, которые существенно превосходят большинство прогнозов", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая" Стоимость нефти к 19.54 мск росла на 5,7% - до 106,9 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка также обратили внимание на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России о том, что профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13,34% - до 89,2 миллиарда долларов. Прогнозы Для рубля увеличение торгового профицита однозначно позитивный фактор, потому что экспортеры получают больше валютной выручки, тогда как спрос импортеров на валюту растет чуть медленнее, считает Владимир Чернов из компании Freedom Global. "Поэтому в ближайшее время сильного давления на рубль со стороны внешней торговли я не ожидаю. Однако по мере снижения ставок, восстановления импорта и сезонного роста спроса на валюту рубль, вероятно, продолжит постепенно слабеть. Наш базовый ориентир остается прежним, 85-90 рублей за доллар в сентябре–октябре и 90-95 рублей ближе к концу года", - добавляет он. Если же сейчас юань закрепится под уровнем 12,5 рубля, скорее всего, он направится к следующей поддержке в виде месячного минимума 12,28 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, завтра котировки юаня будут находиться в диапазоне 12,4–12,5 рубля, что соответствует официальному курсу доллара в районе 83,2–83,9 рубля", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, валюта, курсы валют, рубль