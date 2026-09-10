Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00 - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/ldpr-873185684.html
ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00
ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00 - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00
Родители в разных регионах России не успевают забирать детей из детских садов из-за раннего закрытия. С этой проблемой решила разобраться руководитель фракции... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:01+0300
2026-09-10T14:01+0300
бизнес
общество
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873185684.jpg?1789038073
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Родители в разных регионах России не успевают забирать детей из детских садов из-за раннего закрытия. С этой проблемой решила разобраться руководитель фракции ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева. Она направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с инициативой продлить время работы муниципальных дошкольных учреждений до восьми вечера. Копия обращения есть у РИА Новости.В документе говорится о необходимости разработать единые федеральные стандарты для региональных и местных властей. Цель — унифицировать график работы детсадов и гарантировать возможность пребывания детей в группе до 20:00. Воропаева ссылается на успешный опыт пилотных регионов и поручение президента о распространении лучших практик.Депутат отмечает, что к ней поступают жалобы от граждан. Во многих субъектах РФ садики закрываются в 17:00 или 18:00. При этом стандартный рабочий день большинства организаций заканчивается в 18:00–19:00. В итоге родители физически не могут вовремя приехать за ребенком.По мнению Воропаевой, продление работы детсадов до 20:00 станет важной мерой поддержки семей. Это позволит родителям совмещать профессиональные обязанности с воспитанием детей и чувствовать себя комфортнее.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , лдпр
Бизнес, Общество , ЛДПР
14:01 10.09.2026
 
ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00

Воропаева: режим работы детсадов нужно унифицировать и продлить до 20:00

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Родители в разных регионах России не успевают забирать детей из детских садов из-за раннего закрытия. С этой проблемой решила разобраться руководитель фракции ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева. Она направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с инициативой продлить время работы муниципальных дошкольных учреждений до восьми вечера. Копия обращения есть у РИА Новости.
В документе говорится о необходимости разработать единые федеральные стандарты для региональных и местных властей. Цель — унифицировать график работы детсадов и гарантировать возможность пребывания детей в группе до 20:00. Воропаева ссылается на успешный опыт пилотных регионов и поручение президента о распространении лучших практик.
Депутат отмечает, что к ней поступают жалобы от граждан. Во многих субъектах РФ садики закрываются в 17:00 или 18:00. При этом стандартный рабочий день большинства организаций заканчивается в 18:00–19:00. В итоге родители физически не могут вовремя приехать за ребенком.
По мнению Воропаевой, продление работы детсадов до 20:00 станет важной мерой поддержки семей. Это позволит родителям совмещать профессиональные обязанности с воспитанием детей и чувствовать себя комфортнее.
 
БизнесОбществоЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала