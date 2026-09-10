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ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00

ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00 - 10.09.2026, ПРАЙМ

ЛДПР предлагает продлить работу детских садов в России до 20:00

Родители в разных регионах России не успевают забирать детей из детских садов из-за раннего закрытия. С этой проблемой решила разобраться руководитель фракции... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:01+0300

2026-09-10T14:01+0300

2026-09-10T14:01+0300

бизнес

общество

лдпр

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Родители в разных регионах России не успевают забирать детей из детских садов из-за раннего закрытия. С этой проблемой решила разобраться руководитель фракции ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева. Она направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с инициативой продлить время работы муниципальных дошкольных учреждений до восьми вечера. Копия обращения есть у РИА Новости.В документе говорится о необходимости разработать единые федеральные стандарты для региональных и местных властей. Цель — унифицировать график работы детсадов и гарантировать возможность пребывания детей в группе до 20:00. Воропаева ссылается на успешный опыт пилотных регионов и поручение президента о распространении лучших практик.Депутат отмечает, что к ней поступают жалобы от граждан. Во многих субъектах РФ садики закрываются в 17:00 или 18:00. При этом стандартный рабочий день большинства организаций заканчивается в 18:00–19:00. В итоге родители физически не могут вовремя приехать за ребенком.По мнению Воропаевой, продление работы детсадов до 20:00 станет важной мерой поддержки семей. Это позволит родителям совмещать профессиональные обязанности с воспитанием детей и чувствовать себя комфортнее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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