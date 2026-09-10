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Паралимпийский лыжник из Сургута выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Паралимпийский лыжник из Сургута выиграл в лотерею 5 миллионов рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ

Паралимпийский лыжник из Сургута выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Паралимпийский лыжник-биатлонист Дмитрий Баталов из Сургута выиграл в моментальную лотерею от "Столото" 5 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T07:17+0300

2026-09-10T07:17+0300

2026-09-10T07:17+0300

бизнес

общество

россия

сургут

чувашия

столото

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Паралимпийский лыжник-биатлонист Дмитрий Баталов из Сургута выиграл в моментальную лотерею от "Столото" 5 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "На сегодняшний день государственные лотереи являются важным источником пополнения бюджета РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", - отметили в компании. "Спортсмены тоже нередко становятся счастливыми участниками лотерей. Одним из них является паралимпийский лыжник-биатлонист Дмитрий Баталов из Сургута. Билет моментальной лотереи с дизайном "Космическая лотерея" принес Дмитрию выигрыш в 5 миллионов рублей", - добавили там. Ранее Дмитрий уже выигрывал в моментальные лотереи небольшие суммы - от 1,5 до 12 тысяч рублей, а к крупному выигрышу его привел случай. Дмитрий - спортсмен-паралимпиец, заслуженный мастер спорта и член Сборной России, призер международных соревнований, в 2024 году стал чемпионом России по биатлону. В данный момент он входит в пятерку лучших спортсменов по паралимпийским видам спорта региона в лыжных гонках и биатлоне, учится в Сургутском государственном педагогическом университете на тренера и идет на красный диплом. Параллельно учебе работает в качестве спортсмена-инструктора и помогает детям-инвалидам в реабилитации после травм адаптироваться как в спорте, так и в жизненных ситуациях, участвует в спортивных сборах к соревнованиям и олимпиаде. Вместе с супругой он воспитывает двоих сыновей. Сам Дмитрий родом из Чувашии и в отпуск периодически ездит с семьей на родину к родителям. Незадолго до крупной лотерейной победы супруги стали планировать и откладывать средства на первоначальный взнос на покупку жилья. Теперь, по словам победителя, благодаря выигрышу они смогут осуществить задуманное и приобрести квартиру быстрее.

сургут

чувашия

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бизнес, общество , россия, сургут, чувашия, столото