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Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России
Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал страны ЕС прописать в семилетнем бюджете ЕС, сколько денег получат компании в Центральной Европе за возможный отказ | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T20:04+0300
2026-09-10T20:04+0300
газ
венгрия
центральная европа
виктор орбан
ес
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БРАТИСЛАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал страны ЕС прописать в семилетнем бюджете ЕС, сколько денег получат компании в Центральной Европе за возможный отказ от нефти и газа из РФ. "Я хотел бы увидеть в семилетнем бюджете конкретные предложения, выраженные в цифрах: в каком объеме и какую поддержку и помощь получат, например, компании здесь, в Центральной Европе. Если нужно - для отказа от российского газа и нефти, если нужно - для полного отказа от ископаемого топлива, если нужно - для создания мощностей по хранению", - сказал Мадьяр на пресс-конференции лидеров стран Вышеградской группы. Премьер Венгрии подчеркнул, что "десятки центральноевропейских компаний разоряются, потому что не могут оплатить счета за электроэнергию или газ". Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
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газ, венгрия, центральная европа, виктор орбан, ес
Газ, ВЕНГРИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА, Виктор Орбан, ЕС
20:04 10.09.2026
 
Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России

Мадьяр призвал ЕС прописать в бюджете компенсации за отказ от нефти и газа из России

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БРАТИСЛАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал страны ЕС прописать в семилетнем бюджете ЕС, сколько денег получат компании в Центральной Европе за возможный отказ от нефти и газа из РФ.
"Я хотел бы увидеть в семилетнем бюджете конкретные предложения, выраженные в цифрах: в каком объеме и какую поддержку и помощь получат, например, компании здесь, в Центральной Европе. Если нужно - для отказа от российского газа и нефти, если нужно - для полного отказа от ископаемого топлива, если нужно - для создания мощностей по хранению", - сказал Мадьяр на пресс-конференции лидеров стран Вышеградской группы.
Премьер Венгрии подчеркнул, что "десятки центральноевропейских компаний разоряются, потому что не могут оплатить счета за электроэнергию или газ".
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
 
ГазВЕНГРИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПАВиктор ОрбанЕС
 
 
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