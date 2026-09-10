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Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России

Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России - 10.09.2026, ПРАЙМ

Мадьяр призвал ЕС прописать компенсации за отказ от нефти и газа из России

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал страны ЕС прописать в семилетнем бюджете ЕС, сколько денег получат компании в Центральной Европе за возможный отказ | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:04+0300

2026-09-10T20:04+0300

2026-09-10T20:04+0300

газ

венгрия

центральная европа

виктор орбан

ес

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БРАТИСЛАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал страны ЕС прописать в семилетнем бюджете ЕС, сколько денег получат компании в Центральной Европе за возможный отказ от нефти и газа из РФ. "Я хотел бы увидеть в семилетнем бюджете конкретные предложения, выраженные в цифрах: в каком объеме и какую поддержку и помощь получат, например, компании здесь, в Центральной Европе. Если нужно - для отказа от российского газа и нефти, если нужно - для полного отказа от ископаемого топлива, если нужно - для создания мощностей по хранению", - сказал Мадьяр на пресс-конференции лидеров стран Вышеградской группы. Премьер Венгрии подчеркнул, что "десятки центральноевропейских компаний разоряются, потому что не могут оплатить счета за электроэнергию или газ". Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.

венгрия

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газ, венгрия, центральная европа, виктор орбан, ес