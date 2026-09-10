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Мантуров призвал содействовать защите объектов ТЭК и восстановлению НПЗ
Мантуров призвал содействовать защите объектов ТЭК и восстановлению НПЗ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал содействовать защите объектов ТЭК и восстановлению НПЗ
Федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению защиты объектов топливно-энергетического комплекса России и... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:25+0300
2026-09-10T16:25+0300
2026-09-10T16:25+0300
россия
денис мантуров
нпз
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению защиты объектов топливно-энергетического комплекса России и восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила устойчивое функционирование рынка топлива, в том числе защиту объектов ТЭК. "Федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению объектовой защиты. То же самое касается вопросов восстановления пострадавших заводов. При этом мы должны смотреть шире работы отдельных НПЗ. От надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и в целом функционирование экономики", - сказал Мантуров в рамках заседания подкомиссии.
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россия, денис мантуров, нпз
РОССИЯ, Денис Мантуров, НПЗ
Мантуров призвал содействовать защите объектов ТЭК и восстановлению НПЗ
Мантуров: власти регионов должны содействовать восстановлению НПЗ в России