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Мировой спрос на уголь вырастет на 1,2% - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Мировой спрос на уголь вырастет на 1,2%
Мировой спрос на уголь вырастет на 1,2% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мировой спрос на уголь вырастет на 1,2%
Мировой спрос на уголь в 2026 году вырастет на 1,2%, до 8,94 миллиарда тонн, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:52+0300
2026-09-10T12:52+0300
промышленность
ормузский пролив
китай
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировой спрос на уголь в 2026 году вырастет на 1,2%, до 8,94 миллиарда тонн, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). "В этом полугодовом обзоре рынка угля теперь прогнозируется, что мировой спрос на уголь вырастет на 1,2% в 2026 году, в результате чего общее потребление достигнет 8,94 миллиарда тонн, что станет еще одним рекордным годом", - говорится в докладе агентства. Как объясняет МЭА, это связано с ближневосточным кризисом - рост цен на газ стимулировал увеличение объемов угольной генерации. Использование угля для производства химической продукции в Китае также выросло - из-за удорожания нефти. Нестабильная ситуация в Ормузском проливе делает перспективы изменения спроса на уголь в 2027 году крайне неопределенными, отмечает агентство. "Если потоки СПГ (сжиженного природного газа - ред.) через Ормузский пролив постепенно восстановятся до довоенного уровня, а цены на газ стабилизируются ниже уровня 2026 года, прогнозируется, что мировой спрос на уголь снизится на 0,4% до 8,91 миллиарда тонн, но если поставки СПГ через пролив останутся ограниченными, мировой спрос на уголь может еще больше возрасти", - добавляется в докладе. МЭА ожидает, что мировая добыча угля сократится примерно на 2% в 2026 году, хотя, по прогнозам, она останется выше 9 миллиардов тонн третий год подряд. Поскольку разрыв между производством и потреблением сокращается, период масштабного накопления запасов в мире на данный момент закончился, подчеркивает агентство.
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промышленность, ормузский пролив, китай, мэа
Промышленность, Ормузский пролив, КИТАЙ, МЭА
12:52 10.09.2026
 
Мировой спрос на уголь вырастет на 1,2%

МЭА: мировой спрос на уголь в 2026 году вырастет на 1,2% до 8,94 миллиарда тонн

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировой спрос на уголь в 2026 году вырастет на 1,2%, до 8,94 миллиарда тонн, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
"В этом полугодовом обзоре рынка угля теперь прогнозируется, что мировой спрос на уголь вырастет на 1,2% в 2026 году, в результате чего общее потребление достигнет 8,94 миллиарда тонн, что станет еще одним рекордным годом", - говорится в докладе агентства.
Как объясняет МЭА, это связано с ближневосточным кризисом - рост цен на газ стимулировал увеличение объемов угольной генерации. Использование угля для производства химической продукции в Китае также выросло - из-за удорожания нефти.
Нестабильная ситуация в Ормузском проливе делает перспективы изменения спроса на уголь в 2027 году крайне неопределенными, отмечает агентство.
"Если потоки СПГ (сжиженного природного газа - ред.) через Ормузский пролив постепенно восстановятся до довоенного уровня, а цены на газ стабилизируются ниже уровня 2026 года, прогнозируется, что мировой спрос на уголь снизится на 0,4% до 8,91 миллиарда тонн, но если поставки СПГ через пролив останутся ограниченными, мировой спрос на уголь может еще больше возрасти", - добавляется в докладе.
МЭА ожидает, что мировая добыча угля сократится примерно на 2% в 2026 году, хотя, по прогнозам, она останется выше 9 миллиардов тонн третий год подряд. Поскольку разрыв между производством и потреблением сокращается, период масштабного накопления запасов в мире на данный момент закончился, подчеркивает агентство.
 
ПромышленностьОрмузский проливКИТАЙМЭА
 
 
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