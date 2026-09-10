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В Бухаресте Metrorex может прекратить работу с 16 сентября - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В Бухаресте Metrorex может прекратить работу с 16 сентября
В Бухаресте Metrorex может прекратить работу с 16 сентября - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Бухаресте Metrorex может прекратить работу с 16 сентября
Компания Metrorex, которая отвечает за работу метро в Бухаресте, может прекратить работу с 16 сентября, если сотрудники до тех пор не получат зарплату, заявил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:05+0300
2026-09-10T14:05+0300
бизнес
бухарест
румыния
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КИШИНЕВ, 10 сен - ПРАЙМ. Компания Metrorex, которая отвечает за работу метро в Бухаресте, может прекратить работу с 16 сентября, если сотрудники до тех пор не получат зарплату, заявил президент профсоюза работников метрополитена (USLM) Мариан Артимон. "Метро может остановиться после 16 сентября, если сотрудники Metrorex не получат зарплату. На счетах Metrorex осталось всего 3 тысячи леев (665 долларов - ред.), чего недостаточно для выплаты зарплаты", — заявил Артимон на пресс-конференции. Согласно индивидуальным трудовым договорам, если выплата зарплаты задерживается более чем на три дня, сотрудники компании могут уйти в отпуск, взять выходные или подать в суд на руководство. По словам Артимона, проблема возникла из-за того, что компания не получила в срок положенные выплаты из госбюджета. Он настаивает, что Metrorex нуждается в субсидиях, поскольку самостоятельно обеспечивает энергоснабжение и зону автоматизации с помощью оптоволокна и телекоммуникаций, а также выполняет деятельность по гражданской защите. Представитель профсоюза добавил, что Metrorex столкнулся с нехваткой персонала, из-за чего многие работники в течение долгого периода времени работали без отпуска. Однако местное законодательство обязывают работника взять отпуск, если он проработал более 18 месяцев. Это привело к тому, что в сентябре из 400-500 машинистов около 300 вынуждены будут уйти в отпуск. Артимон констатировал, что в компании есть около тысячи вакантных мест. Компания Metrorex уже сталкивалась с угрозой остановки работы в августе из-за долгов перед поставщиком электроэнергии. Тогда ситуацию взял под контроль врио министра транспорта Раду Мируцэ. Он обещал, что власти разберутся в ситуации и обеспечат работу метрополитена. Метрополитен в Румынии есть только в Бухаресте, он насчитывает пять линий и 64 станции. Ежедневно поезда метро перевозят порядка 750 тысяч пассажиров.
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бизнес, бухарест, румыния
Бизнес, Бухарест, РУМЫНИЯ
14:05 10.09.2026
 
В Бухаресте Metrorex может прекратить работу с 16 сентября

Профсоюз работников метрополитена: Metrorex может прекратить работу с 16 сентября

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КИШИНЕВ, 10 сен - ПРАЙМ. Компания Metrorex, которая отвечает за работу метро в Бухаресте, может прекратить работу с 16 сентября, если сотрудники до тех пор не получат зарплату, заявил президент профсоюза работников метрополитена (USLM) Мариан Артимон.
"Метро может остановиться после 16 сентября, если сотрудники Metrorex не получат зарплату. На счетах Metrorex осталось всего 3 тысячи леев (665 долларов - ред.), чего недостаточно для выплаты зарплаты", — заявил Артимон на пресс-конференции.
Согласно индивидуальным трудовым договорам, если выплата зарплаты задерживается более чем на три дня, сотрудники компании могут уйти в отпуск, взять выходные или подать в суд на руководство. По словам Артимона, проблема возникла из-за того, что компания не получила в срок положенные выплаты из госбюджета. Он настаивает, что Metrorex нуждается в субсидиях, поскольку самостоятельно обеспечивает энергоснабжение и зону автоматизации с помощью оптоволокна и телекоммуникаций, а также выполняет деятельность по гражданской защите.
Представитель профсоюза добавил, что Metrorex столкнулся с нехваткой персонала, из-за чего многие работники в течение долгого периода времени работали без отпуска. Однако местное законодательство обязывают работника взять отпуск, если он проработал более 18 месяцев. Это привело к тому, что в сентябре из 400-500 машинистов около 300 вынуждены будут уйти в отпуск. Артимон констатировал, что в компании есть около тысячи вакантных мест.
Компания Metrorex уже сталкивалась с угрозой остановки работы в августе из-за долгов перед поставщиком электроэнергии. Тогда ситуацию взял под контроль врио министра транспорта Раду Мируцэ. Он обещал, что власти разберутся в ситуации и обеспечат работу метрополитена.
Метрополитен в Румынии есть только в Бухаресте, он насчитывает пять линий и 64 станции. Ежедневно поезда метро перевозят порядка 750 тысяч пассажиров.
 
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