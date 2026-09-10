https://1prime.ru/20260910/minenergo-873180290.html
Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов
Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов
Минэнерго России считает приоритетным, чтобы центры обработки данных (ЦОДы) сами строили генерацию электроэнергии для своих потребностей, заявил замминистра... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:10+0300
2026-09-10T12:10+0300
2026-09-10T12:10+0300
россия
москва
санкт-петербург
александр новак
цод
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873180290.jpg?1789031435
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России считает приоритетным, чтобы центры обработки данных (ЦОДы) сами строили генерацию электроэнергии для своих потребностей, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко.
"Важным моментом, на котором мы акцентируем внимание строителей ЦОД - это рассмотреть возможность строительства собственной генерации быстрыми темпами в различных видах генерации, в том числе солнечной, ветряной, с накопителями, угольной на разрезах. Мы считаем, этот проект необходимо рассмотреть и посчитать его как приоритетный", - сказал он в эфире телеканала "РБК ТВ".
Конюшенко отметил, что сейчас в России подключено порядка 5 ГВт ЦОДов, и в большей степени они сосредоточены вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Новые заявки тоже в основном предполагают подключение к сетям в этих районах.
"Это все создает избыточную нагрузку на энергосистему данных регионов к необходимости глобальных изменений в энергетике, строительстве новых электростанций, линий электропередач. Соответственно, это все приведет к затягиванию определенных процессов по подключению", - добавил он.
По словам Конюшенко, при формировании генеральных схем размещения центров обработки данных и объектов электроэнергетики, которые должны быть синхронизированы, необходимо также разделить ЦОДы по типу нагрузки.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявлял в июне, что одной из приоритетных задач становится формирование государственного реестра центров обработки данных и генеральной схемы размещения ЦОДов мощностью свыше 5 МВт.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, александр новак, цод
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Новак, ЦОД
Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов
Минэнерго считает приоритетным строительство ЦОДами собственной генерации электроэнергии
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России считает приоритетным, чтобы центры обработки данных (ЦОДы) сами строили генерацию электроэнергии для своих потребностей, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко.
"Важным моментом, на котором мы акцентируем внимание строителей ЦОД - это рассмотреть возможность строительства собственной генерации быстрыми темпами в различных видах генерации, в том числе солнечной, ветряной, с накопителями, угольной на разрезах. Мы считаем, этот проект необходимо рассмотреть и посчитать его как приоритетный", - сказал он в эфире телеканала "РБК ТВ".
Конюшенко отметил, что сейчас в России подключено порядка 5 ГВт ЦОДов, и в большей степени они сосредоточены вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Новые заявки тоже в основном предполагают подключение к сетям в этих районах.
"Это все создает избыточную нагрузку на энергосистему данных регионов к необходимости глобальных изменений в энергетике, строительстве новых электростанций, линий электропередач. Соответственно, это все приведет к затягиванию определенных процессов по подключению", - добавил он.
По словам Конюшенко, при формировании генеральных схем размещения центров обработки данных и объектов электроэнергетики, которые должны быть синхронизированы, необходимо также разделить ЦОДы по типу нагрузки.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявлял в июне, что одной из приоритетных задач становится формирование государственного реестра центров обработки данных и генеральной схемы размещения ЦОДов мощностью свыше 5 МВт.