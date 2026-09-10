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Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов
Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов
Минэнерго России считает приоритетным, чтобы центры обработки данных (ЦОДы) сами строили генерацию электроэнергии для своих потребностей, заявил замминистра... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:10+0300
2026-09-10T12:10+0300
россия
москва
санкт-петербург
александр новак
цод
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России считает приоритетным, чтобы центры обработки данных (ЦОДы) сами строили генерацию электроэнергии для своих потребностей, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Важным моментом, на котором мы акцентируем внимание строителей ЦОД - это рассмотреть возможность строительства собственной генерации быстрыми темпами в различных видах генерации, в том числе солнечной, ветряной, с накопителями, угольной на разрезах. Мы считаем, этот проект необходимо рассмотреть и посчитать его как приоритетный", - сказал он в эфире телеканала "РБК ТВ". Конюшенко отметил, что сейчас в России подключено порядка 5 ГВт ЦОДов, и в большей степени они сосредоточены вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Новые заявки тоже в основном предполагают подключение к сетям в этих районах. "Это все создает избыточную нагрузку на энергосистему данных регионов к необходимости глобальных изменений в энергетике, строительстве новых электростанций, линий электропередач. Соответственно, это все приведет к затягиванию определенных процессов по подключению", - добавил он. По словам Конюшенко, при формировании генеральных схем размещения центров обработки данных и объектов электроэнергетики, которые должны быть синхронизированы, необходимо также разделить ЦОДы по типу нагрузки. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявлял в июне, что одной из приоритетных задач становится формирование государственного реестра центров обработки данных и генеральной схемы размещения ЦОДов мощностью свыше 5 МВт.
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РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Новак, ЦОД
12:10 10.09.2026
 
Минэнерго назвало приоритетным проект строительства ЦОДов

Минэнерго считает приоритетным строительство ЦОДами собственной генерации электроэнергии

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России считает приоритетным, чтобы центры обработки данных (ЦОДы) сами строили генерацию электроэнергии для своих потребностей, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко.
"Важным моментом, на котором мы акцентируем внимание строителей ЦОД - это рассмотреть возможность строительства собственной генерации быстрыми темпами в различных видах генерации, в том числе солнечной, ветряной, с накопителями, угольной на разрезах. Мы считаем, этот проект необходимо рассмотреть и посчитать его как приоритетный", - сказал он в эфире телеканала "РБК ТВ".
Конюшенко отметил, что сейчас в России подключено порядка 5 ГВт ЦОДов, и в большей степени они сосредоточены вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Новые заявки тоже в основном предполагают подключение к сетям в этих районах.
"Это все создает избыточную нагрузку на энергосистему данных регионов к необходимости глобальных изменений в энергетике, строительстве новых электростанций, линий электропередач. Соответственно, это все приведет к затягиванию определенных процессов по подключению", - добавил он.
По словам Конюшенко, при формировании генеральных схем размещения центров обработки данных и объектов электроэнергетики, которые должны быть синхронизированы, необходимо также разделить ЦОДы по типу нагрузки.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявлял в июне, что одной из приоритетных задач становится формирование государственного реестра центров обработки данных и генеральной схемы размещения ЦОДов мощностью свыше 5 МВт.
 
РОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр НовакЦОД
 
 
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