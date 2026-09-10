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Министр торговли Индии пошутил, что Алиханову надо сниматься в фильмах

Министр торговли Индии пошутил, что Алиханову надо сниматься в фильмах - 10.09.2026, ПРАЙМ

Министр торговли Индии пошутил, что Алиханову надо сниматься в фильмах

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в шутку сказал, что его коллеге из России Антону Алиханову надо сниматься в фильмах в Болливуде. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:23+0300

2026-09-10T16:23+0300

2026-09-10T16:23+0300

россия

бизнес

индия

антон алиханов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в шутку сказал, что его коллеге из России Антону Алиханову надо сниматься в фильмах в Болливуде. Алиханов выступил в ходе выставки "Иннопром. Индия". Следующим было выступление Гояла. "Мой друг и коллега, уважаемый министр промышленности и торговли Российской Федерации, его превосходительство Антон Алиханов, только... на самом деле я думаю, что... наверное, ему больше следует заниматься другими вопросами - не промышленностью и торговлей, а сниматься в наших фильмах в Болливуде", - сказал Гоял открыто и с улыбкой, начиная выступление. Алиханов засмеялся в ответ на эти слова. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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россия, бизнес, индия, антон алиханов