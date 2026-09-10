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В Минпромторге допустили использование роботов в качестве кассиров

В Минпромторге допустили использование роботов в качестве кассиров - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге допустили использование роботов в качестве кассиров

Человекоподобные роботы в будущем могут использоваться в качестве кассиров, однако не заменят их полностью в магазинах, заявил в интервью РИА Новости... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T08:41+0300

2026-09-10T08:41+0300

2026-09-10T08:41+0300

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минпромторг

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Человекоподобные роботы в будущем могут использоваться в качестве кассиров, однако не заменят их полностью в магазинах, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "Вы справедливо говорите, роботы могут быть применены в качестве кассира или для выдачи товара на маркетплейсах. Единственное, что 100% не стоит ожидать полной замены человека в таких профессиях", - сказал Чекушов. Он добавил, что развитие технологии антропоморфных роботов критически важны для России не столько во взаимодействии с потребителем, сколько в работе с мелкоштучным товаром. При этом в настоящее время в России работают над внедрением в магазинах технологий машинного зрения и устройств хватательного рефлекса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг