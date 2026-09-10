Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/minpromtorg-873185967.html
Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов
Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов
Российские компании планируют предложить индийской стороне ряд моделей поездов, в том числе скоростной поезд "Финист", рассказал журналистам глава Минпромторга... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:11+0300
2026-09-10T14:11+0300
бизнес
россия
индия
антон алиханов
минпромторг
трансмашхолдинг
"синара"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873185967.jpg?1789038689
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские компании планируют предложить индийской стороне ряд моделей поездов, в том числе скоростной поезд "Финист", рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия". "ТМХ, насколько я знаю, сегодня в ходе выставки не только этот проект обсуждают, у них есть предложения, в том числе и по нескольким новым моделям поездов… Коллеги из "Синары" тоже здесь, у них тоже есть предприятия по путевой технике, но они обсуждают, и "Финист" будут предлагать. Насколько я знаю, между ними такое идет в хорошем смысле соревнование. Индийская сторона проявляет интерес к обеим компаниям. Индийский рынок большой, железнодорожные перевозки здесь основные", - сказал министр. Алиханов отметил, что в свою очередь "Трансмашхолдинг" обладает хорошими предложениями в области автоматизации процессов управления железной дорогой. "Поэтому думаю, что это тоже может стать дальнейшим шагом к развитию взаимоотношений "Трансмашхолдинга" и индийских партнеров", - добавил министр. Глава Минпромторга России подчеркнул, что проекты поездов для индийского рынка подразумевают локализацию. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, трансмашхолдинг, "синара"
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Трансмашхолдинг, "Синара"
14:11 10.09.2026
 
Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов

Минпромторг: российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские компании планируют предложить индийской стороне ряд моделей поездов, в том числе скоростной поезд "Финист", рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
"ТМХ, насколько я знаю, сегодня в ходе выставки не только этот проект обсуждают, у них есть предложения, в том числе и по нескольким новым моделям поездов… Коллеги из "Синары" тоже здесь, у них тоже есть предприятия по путевой технике, но они обсуждают, и "Финист" будут предлагать. Насколько я знаю, между ними такое идет в хорошем смысле соревнование. Индийская сторона проявляет интерес к обеим компаниям. Индийский рынок большой, железнодорожные перевозки здесь основные", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в свою очередь "Трансмашхолдинг" обладает хорошими предложениями в области автоматизации процессов управления железной дорогой. "Поэтому думаю, что это тоже может стать дальнейшим шагом к развитию взаимоотношений "Трансмашхолдинга" и индийских партнеров", - добавил министр.
Глава Минпромторга России подчеркнул, что проекты поездов для индийского рынка подразумевают локализацию.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
БизнесРОССИЯИНДИЯАнтон АлихановМинпромторгТрансмашхолдинг"Синара"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала