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Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов

Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов

Российские компании планируют предложить индийской стороне ряд моделей поездов, в том числе скоростной поезд "Финист", рассказал журналистам глава Минпромторга... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:11+0300

2026-09-10T14:11+0300

2026-09-10T14:11+0300

бизнес

россия

индия

антон алиханов

минпромторг

трансмашхолдинг

"синара"

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские компании планируют предложить индийской стороне ряд моделей поездов, в том числе скоростной поезд "Финист", рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия". "ТМХ, насколько я знаю, сегодня в ходе выставки не только этот проект обсуждают, у них есть предложения, в том числе и по нескольким новым моделям поездов… Коллеги из "Синары" тоже здесь, у них тоже есть предприятия по путевой технике, но они обсуждают, и "Финист" будут предлагать. Насколько я знаю, между ними такое идет в хорошем смысле соревнование. Индийская сторона проявляет интерес к обеим компаниям. Индийский рынок большой, железнодорожные перевозки здесь основные", - сказал министр. Алиханов отметил, что в свою очередь "Трансмашхолдинг" обладает хорошими предложениями в области автоматизации процессов управления железной дорогой. "Поэтому думаю, что это тоже может стать дальнейшим шагом к развитию взаимоотношений "Трансмашхолдинга" и индийских партнеров", - добавил министр. Глава Минпромторга России подчеркнул, что проекты поездов для индийского рынка подразумевают локализацию. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, трансмашхолдинг, "синара"