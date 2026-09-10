Российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов
Минпромторг: российские компании планируют предложить Индии ряд моделей поездов
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российские компании планируют предложить индийской стороне ряд моделей поездов, в том числе скоростной поезд "Финист", рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Иннопром. Индия".
"ТМХ, насколько я знаю, сегодня в ходе выставки не только этот проект обсуждают, у них есть предложения, в том числе и по нескольким новым моделям поездов… Коллеги из "Синары" тоже здесь, у них тоже есть предприятия по путевой технике, но они обсуждают, и "Финист" будут предлагать. Насколько я знаю, между ними такое идет в хорошем смысле соревнование. Индийская сторона проявляет интерес к обеим компаниям. Индийский рынок большой, железнодорожные перевозки здесь основные", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в свою очередь "Трансмашхолдинг" обладает хорошими предложениями в области автоматизации процессов управления железной дорогой. "Поэтому думаю, что это тоже может стать дальнейшим шагом к развитию взаимоотношений "Трансмашхолдинга" и индийских партнеров", - добавил министр.
Глава Минпромторга России подчеркнул, что проекты поездов для индийского рынка подразумевают локализацию.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.