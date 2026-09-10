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Минтранс продолжает работу над расширением географии международных рейсов
Минтранс продолжает работу над расширением географии международных рейсов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс продолжает работу над расширением географии международных рейсов
Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов, сообщило ведомство по итогам выступления заместителя министра транспорта... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:05+0300
2026-09-10T17:05+0300
2026-09-10T17:05+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов, сообщило ведомство по итогам выступления заместителя министра транспорта Владимира Потешкина в ходе совещания комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства.
"Минтранс продолжает работать над расширением географии полетов… Сегодня география международных полетов России охватывает 37 стран, включая регионы Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки", - говорится в сообщении.
Также Потешкин отметил, что резерв роста въездного туризма заключается не в увеличении числа международных рейсов, а в повышении доли иностранных граждан, приезжающих в Россию именно как туристы.
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Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, СНГ
Минтранс продолжает работу над расширением географии международных рейсов
Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов, сообщило ведомство по итогам выступления заместителя министра транспорта Владимира Потешкина в ходе совещания комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства.
"Минтранс продолжает работать над расширением географии полетов… Сегодня география международных полетов России охватывает 37 стран, включая регионы Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки", - говорится в сообщении.
Также Потешкин отметил, что резерв роста въездного туризма заключается не в увеличении числа международных рейсов, а в повышении доли иностранных граждан, приезжающих в Россию именно как туристы.