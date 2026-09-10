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Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта - 10.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта
Минтранс России на прошлой неделе провел консультации с авиационными властями Египта относительно расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщило | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:23+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтранс России на прошлой неделе провел консультации с авиационными властями Египта относительно расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщило ведомство по итогам выступления заместителя министра Владимира Потешкина в ходе совещания Комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства.
"На прошлой неделе проведены консультации с авиавластями Египта по вопросам расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В прошлом году Минтранс расширил коммерческие права перелетов между Россией и Узбекистаном, Россией и Казахстаном, а на этой неделе договорился с властями Сербии о полетах в Калининград.
В августе Росавиация сообщала, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Первые рейсы из Эль-Аламейна уже выполнили авиакомпании Air Cairo и Nesma Airlines. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.
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Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта по расширению прав полетов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтранс России на прошлой неделе провел консультации с авиационными властями Египта относительно расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщило ведомство по итогам выступления заместителя министра Владимира Потешкина в ходе совещания Комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства.
"На прошлой неделе проведены консультации с авиавластями Египта по вопросам расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В прошлом году Минтранс расширил коммерческие права перелетов между Россией и Узбекистаном, Россией и Казахстаном, а на этой неделе договорился с властями Сербии о полетах в Калининград.
В августе Росавиация сообщала, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Первые рейсы из Эль-Аламейна уже выполнили авиакомпании Air Cairo и Nesma Airlines. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.