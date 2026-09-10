Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/mintrans-873198375.html
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта - 10.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта
Минтранс России на прошлой неделе провел консультации с авиационными властями Египта относительно расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщило | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:23+0300
2026-09-10T17:23+0300
бизнес
россия
египет
москва
санкт-петербург
росавиация
azur air
red wings
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873198375.jpg?1789050216
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтранс России на прошлой неделе провел консультации с авиационными властями Египта относительно расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщило ведомство по итогам выступления заместителя министра Владимира Потешкина в ходе совещания Комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства. "На прошлой неделе проведены консультации с авиавластями Египта по вопросам расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. В прошлом году Минтранс расширил коммерческие права перелетов между Россией и Узбекистаном, Россией и Казахстаном, а на этой неделе договорился с властями Сербии о полетах в Калининград. В августе Росавиация сообщала, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Первые рейсы из Эль-Аламейна уже выполнили авиакомпании Air Cairo и Nesma Airlines. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.
египет
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, египет, москва, санкт-петербург, росавиация, azur air, red wings
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росавиация, Azur Air, Red Wings
17:23 10.09.2026
 
Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта

Минтранс России провел консультации с авиавластями Египта по расширению прав полетов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минтранс России на прошлой неделе провел консультации с авиационными властями Египта относительно расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщило ведомство по итогам выступления заместителя министра Владимира Потешкина в ходе совещания Комитета "Деловой России" по туризму и индустрии гостеприимства.
"На прошлой неделе проведены консультации с авиавластями Египта по вопросам расширения прав полетов из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В прошлом году Минтранс расширил коммерческие права перелетов между Россией и Узбекистаном, Россией и Казахстаном, а на этой неделе договорился с властями Сербии о полетах в Калининград.
В августе Росавиация сообщала, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Первые рейсы из Эль-Аламейна уже выполнили авиакомпании Air Cairo и Nesma Airlines. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.
 
БизнесРОССИЯЕГИПЕТМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосавиацияAzur AirRed Wings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала