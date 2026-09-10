https://1prime.ru/20260910/mishustin-873176067.html

Мишустин отметил важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах

Мишустин отметил важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах - 10.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:54+0300

2026-09-10T10:54+0300

2026-09-10T11:04+0300

россия

михаил мишустин

роспатент

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах. Глава правительства РФ в четверг провел встречу с главой Роспатента Юрием Зубовым. "Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители - что их права не будут нарушены", - сказал Мишустин во время встречи. Он добавил, что интеллектуальные права — это креативный капитал России, и нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин, роспатент