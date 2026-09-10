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Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков
Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в стране. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:00+0300
2026-09-10T11:00+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
владимир путин
роспатент
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в стране. Глава кабмина в четверг встретился с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Мишустин отметил, что служба курирует один из ключевых секторов экономики, который нужен для реализации задач технологической независимости страны. "Роспатент в целом защищает интересы граждан и бизнеса, регистрируя права на созданные ими решения. За последнее время таких обращений от российских заявителей по товарным знакам, изобретениям, по промышленным образцам и по программному обеспечению становится все больше. Мы это видим", - сказал Мишустин. Президент России Владимир Путин особо подчеркивает необходимость и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, напомнил Мишустин. Вопрос поддержки инноваций, по словам главы правительства, также обсуждался на стратсессии. По ее итогам был дан ряд поручений, в том числе и о расширении возможности получать кредитное финансирование под залог результатов интеллектуальной деятельности. "Также начат эксперимент по совершенствованию механизма управления правами на разработки и в медицине, и в здравоохранении в целом, чтобы оперативно готовить оценку и патентов, и ускорять передачу прав производителям", - уточнил он.
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бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Роспатент
11:00 10.09.2026
 
Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков

Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в России

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в стране.
Глава кабмина в четверг встретился с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Мишустин отметил, что служба курирует один из ключевых секторов экономики, который нужен для реализации задач технологической независимости страны.
"Роспатент в целом защищает интересы граждан и бизнеса, регистрируя права на созданные ими решения. За последнее время таких обращений от российских заявителей по товарным знакам, изобретениям, по промышленным образцам и по программному обеспечению становится все больше. Мы это видим", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин особо подчеркивает необходимость и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, напомнил Мишустин. Вопрос поддержки инноваций, по словам главы правительства, также обсуждался на стратсессии. По ее итогам был дан ряд поручений, в том числе и о расширении возможности получать кредитное финансирование под залог результатов интеллектуальной деятельности.
"Также начат эксперимент по совершенствованию механизма управления правами на разработки и в медицине, и в здравоохранении в целом, чтобы оперативно готовить оценку и патентов, и ускорять передачу прав производителям", - уточнил он.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинВладимир ПутинРоспатент
 
 
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