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Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков

Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков - 10.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в стране. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:00+0300

2026-09-10T11:00+0300

2026-09-10T11:00+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

владимир путин

роспатент

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в стране. Глава кабмина в четверг встретился с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Мишустин отметил, что служба курирует один из ключевых секторов экономики, который нужен для реализации задач технологической независимости страны. "Роспатент в целом защищает интересы граждан и бизнеса, регистрируя права на созданные ими решения. За последнее время таких обращений от российских заявителей по товарным знакам, изобретениям, по промышленным образцам и по программному обеспечению становится все больше. Мы это видим", - сказал Мишустин. Президент России Владимир Путин особо подчеркивает необходимость и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, напомнил Мишустин. Вопрос поддержки инноваций, по словам главы правительства, также обсуждался на стратсессии. По ее итогам был дан ряд поручений, в том числе и о расширении возможности получать кредитное финансирование под залог результатов интеллектуальной деятельности. "Также начат эксперимент по совершенствованию механизма управления правами на разработки и в медицине, и в здравоохранении в целом, чтобы оперативно готовить оценку и патентов, и ускорять передачу прав производителям", - уточнил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, роспатент