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Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах
Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах
Добавлен четвертый абзац | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:16+0300
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россия
бизнес
михаил мишустин
роспатент
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Добавлен четвертый абзац
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах.
Глава правительства РФ в четверг провел встречу с главой Роспатента Юрием Зубовым.
"Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители - что их права не будут нарушены", - сказал Мишустин во время встречи.
Как отметил премьер-министр, необходимо очень оперативно реагировать, предлагая новые законодательные инициативы, инструменты для защиты интересов россиян. Мишустин поручил Зубову держать эти вопросы на личном контроле.
Глава правительства добавил, что интеллектуальные права — это креативный капитал России, и нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются.
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россия, бизнес, михаил мишустин, роспатент
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Роспатент
Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах
Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах.
Глава правительства РФ в четверг провел встречу с главой Роспатента Юрием Зубовым.
"Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители - что их права не будут нарушены", - сказал Мишустин во время встречи.
Как отметил премьер-министр, необходимо очень оперативно реагировать, предлагая новые законодательные инициативы, инструменты для защиты интересов россиян. Мишустин поручил Зубову держать эти вопросы на личном контроле.
Глава правительства добавил, что интеллектуальные права — это креативный капитал России, и нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются.