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Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах
Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах
Добавлен четвертый абзац | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:16+0300
2026-09-10T11:16+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
роспатент
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Добавлен четвертый абзац МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах. Глава правительства РФ в четверг провел встречу с главой Роспатента Юрием Зубовым. "Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители - что их права не будут нарушены", - сказал Мишустин во время встречи. Как отметил премьер-министр, необходимо очень оперативно реагировать, предлагая новые законодательные инициативы, инструменты для защиты интересов россиян. Мишустин поручил Зубову держать эти вопросы на личном контроле. Глава правительства добавил, что интеллектуальные права — это креативный капитал России, и нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются.
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россия, бизнес, михаил мишустин, роспатент
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Роспатент
11:16 10.09.2026
 
Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах

Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах

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Добавлен четвертый абзац
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность защиты россиян от контрафакта на маркетплейсах.
Глава правительства РФ в четверг провел встречу с главой Роспатента Юрием Зубовым.
"Сегодня развитие торговли и конкуренции идет активным темпом, и в том числе на цифровых площадках, где вопросы защиты интеллектуальной собственности крайне важны. Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители - что их права не будут нарушены", - сказал Мишустин во время встречи.
Как отметил премьер-министр, необходимо очень оперативно реагировать, предлагая новые законодательные инициативы, инструменты для защиты интересов россиян. Мишустин поручил Зубову держать эти вопросы на личном контроле.
Глава правительства добавил, что интеллектуальные права — это креативный капитал России, и нужно помогать разработчикам в урегулировании любых сложных споров и вопросов, с которыми они обращаются.
 
РОССИЯБизнесМихаил МишустинРоспатент
 
 
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